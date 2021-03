Embryoveiling Prinsjesdag: 18.000 euro voor embryo van Chacco Blue

Op de eerste embryoveiling van Veulenveiling Prinsjesdag van dit jaar kwamen zestien embryo’s onder de hamer. Daarvan werd 75 procent verkocht. Voor 18.000 euro blijft het Chacco Blue-embryo uit de Van ’t Roosakker-lijn in Nederland, net als het Gribaldi-embryo uit O.Bertje voor 17.000 euro.

Met verkoop naar in totaal zeven verschillende landen was er volop internationale belangstelling voor de collectie embryo’s van Veulenveiling Prinsjesdag. “Een goede start met veel animo van diverse bieders, uit zowel binnen- als buitenland. We zijn ook erg tevreden over de verkoop van de verschillende dressuurembryo’s. Het blijkt maar weer dat interessante moederlijnen gecombineerd met goede hengsten zowel in de spring- als in de dressuurmarkt in trek zijn”, aldus voorzitter Arjan van der Waaij. “Daarom zijn wij weer content met het vertrouwen van de inzenders, die deze sterke collectie mede mogelijk hebben gemaakt.

Topmerrie O.Bertje

Niet alleen de springembryo’s, maar ook de zes dressuurembryo’s werden goed verkocht in deze online editie. Het Gribaldi-embryo uit de topmerrie O.Bertje (v. Contango) blijft voor 17.000 euro in Nederland. O.Bertje is de moeder van Grand Prix-hengst Tango, Grand Prix-paard Bonzanjo en de NMK-kampioen Zhara-Obertje en D.Obertje.

Lord Europe en Valvarde

Ook de Lord Europe-embryo uit O.Bertje was in trek en gaat voor 12.000 euro naar Groot-Brittannië. Het embryo van multi-kampioen Valverde uit de NMK-kampioene Heliana V.O.D. – de halfzus van Kjento en Mowgli V.O.D. – gaat naar dezelfde investeerder uit Groot-Brittannië.

Twee keer Chacco Blue

Het Chacco Blue-embryo uit de Bentley van de Heffinck-dochter Grand Cru van ’t Hagenhof blijft voor 18.000 euro in Nederland en is daarmee de veilingtopper van deze editie. Grand Cru van ’t Hagenhof is een dochter van Babbe van ’t Roosakker, de Grand Prix-springmerrie die rechtstreeks gefokt is uit Usha van ’t Roosakker. Ook de Chacco Blue-embryo uit de Numero Uno-dochter Lollypop van ’t Heike (uit de lijn van Valentina & Fairlight van ’t Heike) was in trek en gaat voor 14.000 euro naar België.

Volledige collectie

