Equestrian Auctions veilt ten voordele van getroffen paardensport

Dat het coronavirus onze sector en vooral de evenementen treft, komt natuurlijk niet als een verrassing. Een korte blik op het lijstje met afgelaste wedstrijden is hierbij veelzeggend. Equestrian Auctions springt in de bres voor de getroffen paardensport en richtte een online veilingplatform op dat geld moet inzamelen voor evenementen die het meest getroffen zijn.

De bedoeling is om het ingezamelde geld te doneren aan organisaties die omwille van COVID-19 hun event hebben moeten afgelasten maar wel al kapitaal hadden geïnvesteerd. Het gaat ons vooral om het geven van een krachtig signaal naar deze organisaties dat ze er in deze moeilijke tijden niet alleen voor staan en dat de volledige paardengemeenschap een inspanning wil doen om hen te helpen.Op dit platform worden verschillende artikelen geveild . De huidige collectie bestaat onder andere uit een rietje van H&M Chilli Willi, de tophengst van Nicola Philippaerts, een les van Ludo Philippaerts himself en een door topruiters gesigneerd deken van Sentower Park.

Ook zelf kan je doneren

Het is ook mogelijk om via een doneer-button een donatie te maken zonder hierbij een artikel uit de collectie aan te schaffen. Het bedrag van deze donatie kan zelf bepaalt worden. Hoe klein het bedrag ook is, iedereen kan op deze manier zijn steentje bijdragen om onze geliefde events volgend jaar wel te laten doorgaan. (klik hier om te doneren).

Wedstrijden die graag aanspraak maken op steun van Equestrian Auctions, kunnen zich hiervoor op de website aanmelden. Na evaluatie van de geldigheid van het verzoek, zal het ingezamelde geld over alle organisaties verdeeld worden. Onze sport is altijd groot en sterk geweest. We willen dit met Equestrian Auctions ook zo houden. De huidige uitbraak van het COVID-19 virus had niemand kunnen voorzien. We hopen echter op deze manier de samenhorigheid die tussen de beoefenaars van onze sport heerst, nog maar eens tot de voorgrond te doen treden. Het platform staat nu online en kan je vinden via www.equestrian-auctions.com

Bron: Persbericht