ESI veulenveiling: Topprijzen en tevreden klanten in Klein Roscharden

Voor de eerste keer hadden bieders de kans om te bieden op hun favoriete veulen, als gast in de CSI arena, via de telefoon en online - ESI veulens zijn gewild over de hele wereld! De XXI. ESI veulenveiling in Lastrup-Klein Roscharden behaalde een uitstekend resultaat. Ringo Star (Carthago Z x Argentinus x Cassini I) was de absolute veilingtopper. Met een prijs van 43.000 euro kreeg het sterk bewegende hengstveulen het hoogste bod en ging over in Russische handen.