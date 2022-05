Excel Friesian Auction in de startblokken

Een aantal weken geleden maakten Mirella van Leeuwen en Annelou de Man bekend dat zij een veiling voor Friese veulens gaan organiseren. Het initiatief werd direct met veel enthousiasme ontvangen. Vanaf vandaag is de website live en kunnen veulens aangemeld worden voor selectie.

Grote namen in team

Rondom de veiling heeft zich een sterk team van ambassadeurs gevormd. Susan Wind, Marc-Peter Spahn, Denise Klap, Erwin Spliethof, Willem Houterman en Huibert Maurice hebben hun naam verbonden aan de veiling. Mirella: ‘’Onze ambassadeurs bepalen of een veulen voldoet aan de selectie-eisen die we hebben opgezet. Met dit team hebben we ons verzekerd van enorm veel kennis, kunde en ervaring. Kwaliteit staat bij ons voorop en samen met deze groep mensen gaan wij ervoor zorgen dat onze klanten goed geselecteerde veulens kunnen kopen. ‘’

Gat in de markt

Momenteel is Excel Friesian Auction de enige veiling voor Friese veulens. Friezen vinden gretig hun aftrek over de hele wereld maar een platform waar een groep geselecteerde veulens te koop komt, dat was er nog niet. Annelou: ‘’Als organisator van diverse warmbloed veilingen, waaronder Veulenveiling Borculo, heb ik de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan over het verkopen van veulens. Steeds vaker kreeg ik de vraag waarom er geen veiling is voor Friese paarden. Daar kon ik het antwoord zelf ook niet op geven en wat ons betreft is dit dan ook een gat in de markt. ‘’

Online veiling

De veiling gaat online plaats vinden en de veulens worden geselecteerd in de richting van fokkerij (potentiële fokmerries en hengsten geschikt voor de opfok) en daarnaast selecteren we specifiek veulens met potentie voor de sport. De veulens worden doormiddel van uitgebreide foto’s en video’s (waaronder een 180º video van de beenstand) gepresenteerd aan het grote publiek. Bij merrieveulens komt daarbij een aanparingsadvies en ook voorzien de ambassadeurs de veulens van extra advies. Potentiële kopers advies inwinnen bij de organisatie zodat er een perfect match ontstaat.

De veulens kunnen vanaf nu hier aangemeld worden.

Link: https://www.excelfriesianauction.com/aanmelden-veulen/

Bron: persbericht