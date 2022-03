Excellent Dressage Sales presenteert zestiende veilingcollectie 

In 2015 sloegen paardenmannen Nico Witte, Joep Schellekens, Joop van Uytert en Tim Coomans de handen ineen. Nu in 2022, zeven jaar later, presenteert het topteam alweer de zestiende veilingcollectie. Op 26 maart komt de collectie onder de virtuele veilinghamer.

Ook dit jaar weet de collectie met 43 paarden op te vallen. Eén van de uitgangspunten van de commissie is om een collectie samen te stellen die voor een breed publiek interessant is. In de mix van driejarige talenten, geroutineerde Lichte Tour paarden en Grand Prix toppers kunnen liefhebbers van dressuurpaarden hun favoriet kiezen. De paarden kunnen allemaal bezichtigd worden en ook uitproberen is mogelijk.

Wedstrijdroutiniers

Er is altijd vraag naar goed geschoolde paarden. Met de toevoeging van Fire TC (v. Ziësto), Lumen Ghandi (v. Charmeur) en Ivoli-E (v. Glock’s Dream Boy) wordt er reactie gegeven op deze vraag. De paarden hebben veel wedstrijdervaring en behaalde al prachtige scores. Ivoli-E is een bekende naam in het rijtje. De merrie won als vierjarige al de Pavo Cup. Inmiddels is de imposant bewegende merrie geklasseerd in de Lichte Tour. Ze laat nu ook weer geen twijfel over haar kwaliteiten. Met veel afdruk, elasticiteit en gemak beweegt ze door de baan.

Road to Grand Prix

Het is een droom voor veel ruiters om te starten op het hoogste niveau. Met de Grand Prix geklasseerde Elton John (v. Johnson) kan die droom snel werkelijkheid worden. Hij kent alle oefeningen als geen ander en is nu klaar om samen met een nieuwe ruiter uit te komen in de wedstrijdsport.

Primeur

Ieder jaar weet de organisatie wel voor een verassing te zorgen en deze keer is dat Welsh pony-hengst Sloot’s Sir Thor. Deze goedgekeurde hengst valt op met zijn voorkomen. Tijdens de hengstenkeuring van het Welsh-stamboek verdiende hij al de titel ‘hengst met de beste draf’. Deze eretitel heeft hij niet voor niets gekregen gezien zijn optreden onder het zadel. Joep Schellekens: ‘’We krijgen veel vraag naar goede sportpony’s. Met Sloot’s Sir Thor kunnen we een ponyruiter of amazone heel erg blij gaan maken.’’

Ruwe diamanten

Ook kent de collectie een reeks zeer getalenteerde jonge paarden. Newsation STMT (v. Sensation), Mayor Lord des Vallees (v. Ferdeaux) en Kioto (v. Governor) maakte indruk met hun optreden. Daarnaast zijn er ook een hele reeks ruwe diamanten te koop met nazaten van de tophengsten Secret, Fontaine TN, In Style en Governor.

Bezichtiging

Het is vanaf nu mogelijk om een afspraak in te plannen om de paarden uit te proberen en/of te bezichtigen. Maak eenvoudig een afspraak door een e-mail te sturen naar [email protected] of te bellen naar +31-626360196. De veiling gaat open op 22 maart en sluit op 26 maart. Om te bieden moet er geregistreerd worden. Klik hier om te registreren en bekijk hier de hele collectie.