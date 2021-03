Excellent Dressage Sales publiceert volledige collectie

Vorige week lanceerde het team van EDS de eerste opvallende paarden van de 2021-collectie. Ruiters over de hele wereld toonde direct hun interesse in het aanbod. Vandaag is de collectie compleet gepresenteerd. 48 paarden komen op 27 maart onder de digitale veilinghamer.

In 2020 liet de organisatie van de Excellent Dressage Sales al zien dat ze via een online veiling hun klanten prima kunnen bedienen. Door de huidige coronamaatregelen wordt de veiling ook dit jaar online georganiseerd. Nico Witte: ‘’Vorig jaar moesten we snel schakelen om ons prachtige evenement om te zetten naar een online editie. Toen werd het al een succes en dit jaar zijn we nog veel beter voorbereid op een online veiling.”

Wereldwijd bereik

We bereiken met onze kanalen dressuurliefhebbers over de hele wereld. We hebben extra beeldmateriaal opgenomen zodat onze klanten een goed beeld krijgen van de paarden. Natuurlijk is het ook mogelijk om de gereden paarden uit te proberen. Van deze mogelijkheid is vorige week al volop gebruik gemaakt en ook de komende weken staan veel afspraken gepland. Potentiële kopers kunnen de paarden in alle rust uitproberen.”

Complete collectie

‘’Dit jaar zijn we er bijzonder goed in geslaagd om een complete collectie te selecteren’’, vertelt Joop van Uytert. ‘’We hebben natuurlijk klanten met uiteenlopende wensen. De één is op zoek naar een goede driejarige, terwijl een andere klant een schoolmaster wil of een paard voor de Subtop, richting Prix St. Georges en Grand Prix paard. Het is ons gelukt om een breed scala aan opleidingsniveaus te selecteren.”

Aantrekkelijk

Daarnaast heeft ook iedereen een verschillend budget en dat maakt onze veiling zo aantrekkelijk. Kopers kunnen ook echte meevallers hebben qua prijs, dit is in het verleden al gebleken. Er zijn al vele succesvolle paarden uit EDS ontstaan die destijds relatief zeer betaalbaar waren. We proberen zoveel mogelijk te selecteren op kwaliteit en gezondheid. Ik durf wel te zeggen dat er voor iedere paardenliefhebber een geschikt paard in de veiling komt.’’

Lichte- en Zware Tour-paarden

Met een arsenaal aan Lichte- en Zware Tour-paarden valt de veiling op. Het is uniek hoeveel hoogopgeleide paarden, zoals Dutch Dandy D.J., DeVito en Ewoud, op één veiling te koop komen. Maar de jonge garde van de veiling trekt niet minder de aandacht.

Ongekende kwaliteit

De collectie jonge paarden kenmerkt zich door een ongekende kwaliteit. Paarden met uitstraling, een zeer goed bewegingsmechanisme en een fijn karakter. Opvallend is de kwaliteit van stappen die door de hele collectie heen zeer goed is. Een belangrijke eigenschap van een goed dressuurpaard. In het oog springende jonge paarden zijn onder andere No Limit D en Nayan.

Registeren

De veiling gaat open op 23 maart. Op 27 maart sluit de veiling. Om te bieden moet er geregistreerd worden.

Klik hier om te registreren en bekijk hier de hele collectie.