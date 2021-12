Excellent Dressage Sales zoekt talentvolle dressuurpaarden

Heb jij een talentvol dressuurpaard dat je wil verkopen? Het EDS-team zoekt zowel opvallende jonge talenten als ervaren en getalenteerde Lichte Tour- en Grand Prix-paarden om op te nemen in de collectie van Excellent Dressage Sales 2022. Deze unieke paardenveiling, die georganiseerd wordt door de Nederlandse topscouts Tim Coomans, Nico Witte, Joop van Uytert en Joep Schellekens, vindt plaats op 26 maart. De selectiedagen, waarop je jouw paard kunt presenteren aan dit team, worden georganiseerd in januari en februari op verschillende plaatsen in Nederland.

Excellent Dressage Sales is een dressuurpaardenveiling die als doel heeft om elk jaar een kwalitatief goede en brede collectie te presenteren. Joop van Uytert: “We zijn op zoek naar dressuurpaarden van verschillende leeftijden en niveaus, omdat we onze grote, internationale klantenkring een breed aanbod willen bieden. Belangrijk is dat het paarden zijn die binnen hun leeftijdscategorie uitblinken op het gebied van talent, karakter en gezondheid.” Iedereen die een paard te koop heeft dat voldoet aan deze beschrijving, kan zich aanmelden voor een van de selectiedagen via het digitale inschrijfformulier op de website.

Wanneer vinden de selectiedagen plaats?

De selectiedagen voor Excellent Dressage Sales 2022 vinden plaats op verschillende locaties in Nederland. De eerste selectiedag zal plaatsvinden op 6 januari op de accommodatie van Academy Bartels in Hooge Mierde. Daarop volgen selectiedagen op 13 januari in Eibergen (ochtend), 13 januari in Gieten (middag), 19 januari in Oud-Beijerland bij Tim Coomans en 20 januari in Schijndel op Stal Witte. Ook begin februari vind er nog één selectiedag plaats. Deze valt op woensdag 9 februari en wordt georganiseerd op Hengstenstation Van Uytert in Heerewaarden.

Excellent Dressage Sales.

Praktische informatie

Nadat een paard aangemeld is voor een selectiedag, zal er praktische informatie volgen waaronder het tijdstip waarop het paard in de ring verwacht wordt. Bij iedere locatie is er de mogelijkheid om paarden los te rijden, zodat elk paard optimaal gepresenteerd kan worden.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over Excellent Dressage Sales op de website. Hier vindt u onder andere referenties van toppaarden die in de afgelopen jaren zijn verkocht tijdens Excellent Dressage Sales, een overzicht van de collecties van afgelopen jaren en meer informatie over de selectiedagen.

Heeft u specifieke vragen over de aankomende selectiedagen in januari en februari? Neem dan contact op met Joep Schellekens via [email protected] of 06-26360196.