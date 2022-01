Exclusief rietje van Carthago in de January Deals van Horsedeals

Een nieuw jaar, een nieuwe veiling! De January Deals bieden verschillende exclusieve diepvries rietjes waarbij enkele nieuwelingen zoals El Torreo de Muze en Padock de Plessis! Naast deze nieuwe rietjes bieden we u in deze veiling iets exceptioneel aan: een origineel rietje van de legendarische Carthago die we u niet meer moeten voorstellen!

Uiteraard zijn er ook originele rietjes van andere populaire hengsten in het aanbod opgenomen zoals Baloubet du Rouet, Nixon van het Meulenhof, Uricas van de Kattevennen en Chacco Blue.

Ingevroren embryo’s

In deze collectie ook zeven ingevroren embryo’s waarbij we in de moederlijnen o.a. Fragance de Chalus, Babbe van’t Roosakker, Iluna de Muze en Prima Donna van’t Roosakker terugzien. Iluna de Muze is de volle zus van Telstar de la Pomme (1.60m) en de halfzus van maar liefst drie andere 1,60m-paarden.

Toplijn

Nog zo’n topfokmerrie en moederlijn kan verkregen worden via het embryo van Bacardi VDL uit Prima Donna van ’t Roosakker; haar moeder Kassandra van ’t Roosakker werd voor maar liefst 150.000 Euro verkocht. Uit Prima Donna wordt ook nog een embryo uit Chacco Blue aangeboden.

Fokmerries

Nog het vermelden waard zijn zeker de drie fokmerries in de collectie, waarbij Cigale de Muze de volle zus van El Torreo de Muze is. Nimfe van den Bisschop heeft de volle zus van Vigo d’Arsouilles als grootmoeder.

Ontdek ze allemaal op www.horsedeals.auction

Bieden kan tot en met 31 januari.