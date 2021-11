Eye of the Master: 195.000 euro voor veilingtopper Quabriolet van het Bildeken

Gisteravond kwamen er 4 embryo's, 19 sportpaarden en 6 jonge paarden onder de hamer bij de veiling Eye of the Master. De hoogste prijs van 195.000 euro ging naar Quabriolet van het Bildeken (Anakin van Schuttershof x Burggraaf). De zwarte ruin pakte afgelopen zomer de zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap en sloot het seizoen af met zijn deelname aan de wereldkampioenschappen in Lanaken, waarmee hij in de finale opnieuw een zilveren medaille behaalde bij de vijfjarige springpaarden.

De zevenjarige merrie Olyda vd Bisschop (v. Diamant de Semilly) is geveild voor de één na hoogste prijs, namelijk 175.000 euro. De Kashmir van Schuttershof-kleindochter heeft al ervaring op internationaal 1m35-1m40-niveau tussen de jonge paarden. De merrie verscheen in de jonge paarden-rubrieken in Zandhoven afgelopen augustus en in Valkenswaard vorig jaar. De BWP’er bemachtigde twee top 5-klasseringen.

84.000 euro voor Nixion VLS Z, 68.000 euro voor Leon Hodieza

De tweejarige Hunters Scendro-kleinzoon Nixion VLS Z ging weg voor 84.000 euro. De vader van de zwarte hengst is de BWP’er Nixon van ’t Meulenhof, die momenteel op 1m50-niveau springt onder Harrie Smolders. Voor de vijfjarige KWPN’er Leon Hodieza (Comme Il Faut x Nassau) werd 68.000 euro neergelegd.

Chacco Blue x Verdi TN als beste embryo verkocht

De Chacco Blue x Verdi TN-embryo is als beste van de vier embryo’s verkocht. De merrie-embryo ging weg voor 19.000 euro. De moeder van de merrie Kitona Di Magico springt op 1.40m-niveau onder Jan Claeys. Chacco Blue heeft al meerdere succesvolle nakomelingen gebracht waaronder de merrie VDL Groep Miss Untouchable die onder Leopold van Asten 1.60m springt en de 1.70m geklasseerden Explosion W en Blue Movie.

Bron: Horses.nl/Eye of the Master