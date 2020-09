Ferguson-zoon met 14.000 euro duurste veulen Starsale

In Tolbert is de 20ste veulenveiling van Starsale Auctions gehouden, in hybride vorm. Het duurste dressuurveulen komt van Terschelling en zal zijn leven voortzetten aan de vaste wal. Percy-Jack (v. Ferguson), gefokt door Janneke Gnodde, gaat verhuizen naar de stallen van Rom Vermunt, die het veulen met nog twee investeerders heeft aangekocht voor 14.000 euro.

Er waren 46 veulens in de veiling, kopers op de tribune en veel online bieders. Parinjo (v. Carinjo HDC), gefokt door A. Oosterveld uit Rheezerveen, is aangekocht door een Nederlandse koper voor een bedrag van € 11.000 en was het duurste springveulen van de veiling.

Duitsland

Ook de buitenlandse kopers wisten hun weg naar Starsale te vinden. Het Contendrix veulen Phyliz verhuist naar de stallen van Toni Hassmann uit Duitsland. Verder zijn er veulens verkocht naar onder andere Litouwen, Polen en Amerika. Ruim 85% van de veulens is verkocht, waarvan 25% online. De gemiddelde prijs van de veulens komt uit op ruim € 5.800.

Afscheid van Abel Vink

Er werd ook afscheid genomen van bestuurslid Abel Vink, die vanaf het begin betrokken was bij Starsale. Veel mensen kennen hem als het gezicht van de Starsale Auctions. Abel Vink kreeg hartelijke dank voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor de veiling.

