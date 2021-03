Flanders Auction switcht noodgedwongen van Thermal naar studioveiling

Het vervolg van het veilingjaar 2021 van Flanders Foal & Embryo Auction krijgt opnieuw een andere wending. Het team zou ongeboren springveulens veilen op het Amerikaanse springconcours in Thermal, Californië, maar het wordt nu een studioveiling in België op vrijdagavond 19 maart met een livestreaming op de VIP van het Desert Horse Park.

“Niet iedereen van ons team heeft toestemming gekregen van de overheden om naar Amerika te reizen vanwege de Covid-19 maatregelen en daardoor zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. De laatste studioveiling was zeer goed verlopen, het was sfeervol en de techniek was uitstekend voor elkaar. Gerald Lenaerts zal naar Thermal afreizen om de mensen op het concours voor de veiling te interesseren en te informeren. De organisatie ter plekke was afgelopen maanden al enthousiast over het idee om te komen veilen. Clipmyhorse zal de videobeelden van beide locaties delen met de mensen thuis”, vertelt Luk Van Puymbroeck.

Programma

De online veiling opent op 17 maart met de pre-bidding. Op vrijdag 19 maart om 20.30 uur (11.30 uur in Californië) gaat de veilingmeester in België live en worden de nog ongeboren veulens in websitevolgorde afgeslagen. Registreren kan op www.flandersfoalauction.be.

Bron: Persbericht