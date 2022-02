Flanders Embryo Auction: Dankzij live veiling toch weer verkopen in Emiraten

Op zaterdag 5 februari zijn er op de Flanders Embryo Auction weer embryo's verkocht naar de Emiraten, die de online veilingen voor embryo's massaal links laten liggen. Zes krijgen in de toekomst een stal in Dubai of het nabijgelegen Sharjah. De totaal gemiddelde prijs kwam uit op 20.566 euro.

Voor het eerst bracht de Sharjah Equestrian & Racing Club ook embryo’s in, uit 1.60m wereldbekerwinnaars zelfs en dat leverde al meteen in het begin van de veiling de topprijs van 38.000 euro op. Er was een telefonische bieding uit Nederland, maar clubleider Sultan Mohammed Khalifa Al Yahya’ie bewoog een lokale kennis om de Conthargos uit Cha Cha Cha (v. Chacco Blue) in Sharjah te houden. Zelf kocht hij de laatste in de veiling voor 24.000 euro, de Chacco Blue x No Limit uit de halfzus van Hickstead.

34.000 euro voor Vigo d’Arsouilles-embryo

Ook de Vigo d’Arsouilles x Andiamo (34.000 euro), waarvan halfbroer H&M All In wereldberoemd is onder Peder Fredricson, is door de Emiraten vastgelegd. Dezelfde koper ging ook voor de kleindochter van wereldkampioene Liscalgot, de Chacco Blue x For Pleasure (26.000 euro), de Chacco Blue x Vigo d’Arsouilles uit wereldbekerwinnares Donatella-N (20.000 euro) en de Chacco Blue x Balou du Rouet uit de Roosakker familie (19.000 euro).

Interesse uit buitenland

Er zijn nog geen grote aantallen ruiters en paardeneigenaren in de UAE die geïnteresseerd zijn in het investeren van veulens die nog geboren moeten worden, maar het groeit zeker. Deze vijfde editie in Sharjah werd mede gedragen door telefonische en online biedingen vanuit andere landen. Een Ierse klant kocht twee Mylord Carthago’s voor 16.000 en 13.000 euro. Vanuit Australië was er een winnend bod van 17.000 euro voor de Cornet Obolensky uit de volle zus van Conrad de Hus. Nederland, Duitsland, Engeland en Denemarken legde ook potentieel springtalent vast.

Bron: Persbericht