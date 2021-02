Prijzen Flanders Embryo Auction gemiddeld boven 20.000 euro

Vrijdagavond 19 februari werden veertien van de zestien nog ongeboren springveulens van Flanders Embryo Aution in een live studioveiling - zonder publiek - geveild voor 282.000 euro, oftewel een gemiddelde van 20.143 euro.

Wat de verwachtingen waren van de nieuwe opzet van de Flanders Embryo Auction? Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts durfden van tevoren haast geen voorspelling te doen. “Een gemiddelde prijs van 15.000 euro zou fijn zijn.” Maar die voorzichtige aanname verdween dus als sneeuw voor de zon.

Eigenlijk in de Emiraten

“Werkelijk geweldig” zeggen de veilingorganisatoren enthousiast. “Deze collectie zouden we dit weekend in de Emiraten veilen, maar daar had ook geen publiek bij mogen zijn vanwege de coronamaatregelen. We waren dus gedwongen om in België te blijven. Een puur online veiling wilden we niet. Veilingmeester Louis De Cleene mocht zijn hamer bij 36.000 euro en 32.000 euro laten vallen bij twee Chacco Blue’s. De veilingtopper, verkocht naar Ierland, was de Chacco Blue x Vigo d’Arsouilles, waarvan moeder Funky Music (1.60m Grand Prix) al twee 1.60m Grand Prix-paarden heeft gegeven: de goedgekeurde hengst El Torreo de Muze en Bretling du Paradis Z. De andere is de naar Canada verkochte Chacco Blue x Balou du Rouet uit de moeder van de Zangersheide hengst Comilfo Plus Z en het 1.50m Grand Prix-springpaard Cobalou.

Doe er maar twee

De Heartbreaker x Cassini I uit dezelfde moeder als het 1.60m Nations Cup paard PSG Final werd naar Zuid-Afrika verkocht voor 26.000 euro. De Catoki x Aganix du Seigneur uit een halfzus van drie 1.60m Grand Prix-springpaarden bracht 19.000 euro op en gaat naar Denemarken. Drie brachten er 18.000 euro op en zijn verkocht binnen Nederland (Chacco Blue x Cormint uit de halfzus van Casall) en België (Chacco Blue x Harley VDL uit de stam van Ta Belle van Sombeke, en Conthargos x Kannan uit de stam van Qerly Chin). Een Française, fan van For Pleasure, kocht twee embryo’s die aan deze tophengst verwant zijn. De For Pleasure x Quick Star en de Eldorado van de Zeshoek x For Pleasure brachten allebei 17.000 euro op.

Californië

Flanders Embryo Auction hoopt binnenkort verder uit te breiden met een embryoveiling op het Desert Horse Park in Thermal, Californië (USA). De veiling met champagne brunch voor de VIP-gasten staat gepland op dinsdag 16 maart en kent een collectie die niet snel overtroffen wordt. “We wachten alle Corona-regels nog even af, maar hebben er vertrouwen in dat we daar in Amerika opnieuw een mooie veiling kunnen neerzetten”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts.

Bron: Persbericht Wendy Scholten / www.flandersfoalauction.be / Horses.nl