Flanders Embryo Auction ondanks storingen naar 22.000 euro gemiddeld

De Flanders Embryo Auction op vrijdagavond 9 oktober in het Noorse Arneberg Equestrian Center, de laatste van het jaar, werd er één om niet snel te vergeten. Geplaagd door internetproblemen, waardoor de online biedingen stagneerden en de livestreaming wegviel, maar gesteund door een sterk Noors kopers peloton en klanten die de telefoon pakten kwam de gemiddelde prijs op 22.000 euro uit. Voor de topper werd 42.000 euro betaald.

De animo voor de springveulens die in 2021 worden geboren, was enorm. Springruiters en handelaar Geir Gulliksen gaf de veiling ter plekke een geweldige boost door zijn sponsor te adviseren om nummer 1, de Chacco Blue uit de halfzus van Ben Maher’s Explosion, vast te leggen voor 26.000 euro. Even later legden ze ook de hand op de voorspelde veilingtopper, de Chacco Blue uit de volle zus van Emerald, voor 42.000 euro.

Acht Noorse aankopen

In de tot veilingruimte omgetoverde piste met tweehonderd genodigden zat de sfeer er meteen in. Dat de Noren gemotiveerd waren uitte zich in negen aankopen ter plaatse. Zelfs voormalig Grand Prix-ruiter Christian Anfinnsen Øien, eerder gestationeerd bij Jos Lansink, liet zich verleiden tot een bijzondere aankoop. Voor 28.000 euro kocht hij de Kashmir Van Schuttershof x Kannan, een kleinkind van de

beroemde Usha van ’t Roosakker.

Life line

“De veiling ging direct goed van start, totdat het internet op de locatie wegviel bij nummer zes. We werden direct overspoeld met berichtjes en telefoontjes van de mensen die online aan het meekijken waren en dan realiseer je je weer dat je zonder internet niet meer kan. Het is de ‘lifeline’ van ons veilingconcept. Live veilen, online kunnen meebieden. Het internet bleef een uitdaging, maar de veiling kon na een break weer door. Ondanks alles waren de prijzen echt heel goed. De mensen bleven ter plekke en thuis enthousiast en geïnteresseerd”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts.

Emiraten en Engeland

Een klant uit de Emiraten kocht online zelfs vier embryo’s: de For Pleasure x 1.60m Grand Prix merrie Ciske van Overis (28.000 euro), de Emerald x halfzus Catch me if you can (22.000 euro), de Kannan x moeder van H&M All-in (22.000 euro) en de Conthargos x halfzus 1.60m paard Zypern III (15.000 euro). Een Britse klant kocht er twee, waaronder de Chacco Blue x halfzus van het 1.60m Grand Prix paard Coldplay voor 32.000 euro. Voor 24.000 euro gaat de Emerald uit 1.60m Grand Prix merrie Teavanta III C Z naar Rusland. Verder verkocht veilingmeester Louis de Cleene naar Nederland en Zwitserland.

Meer in 2021

Het team van Flanders Foal Auction blikt terug op een recordjaar ondanks de coronacrisis. Op 23 januari gaan ze weer verder met een nieuwe embryoveiling op het splinternieuwe World Equestrian Centre in Ocala (USA), gevolgd door de vijfde embryoveiling in de Emiraten een maand later.

Bron: Persbericht Flanders Foal Auction / Wendy Scholten