Flanders Foal Auction start veilingseizoen met ruim 24.000 euro gemiddeld

De eerste veulenveiling van het jaar geeft altijd wat extra spanning. Hoe staat de animo vanuit kopers ervoor, zeker nu met een kalender vol veilingen? En is er wat te merken van de onrust in de wereld en de stijgende inflatie? Niets van dat alles op zaterdagavond 25 juni op de Flanders Foal Auction. Twee veulens werden op Peelbergen Equestrian Centre verkocht voor 60.000 en 58.000 euro en de gemiddelde prijs kwam uit op 24.143 euro.

“Als we vanavond richting de 20.000 euro gemiddeld gaan, dan zitten we goed”, deden Gerald Lenaerts en Luk Van Puymbroek van tevoren een voorspelling. De collectie met springveulens werd met open armen ontvangen door investeerders, ruiters en fokkers vanuit de hele wereld.

Vroeg op de avond al vuurwerk

Van de 29 veulens in de baan kregen er 28 een nieuwe eigenaar. What About Me EH (Baloubet du Rouet x Darco) uit de 1.50m Grand Prix-merrie Carrera de Muze zorgde al vroeg op de avond voor vuurwerk. Aanwezige mensen uit Duitsland hadden het winnende bod van 58.000 euro.

Daar ging Chacin van de Berghoeve Z (Chacco Blue x Andiamo) later nog overheen met 60.000 euro. De schitterende halfbroer van de beroemde H&M All-In vertrekt naar de stallen van een bekende Flanders klant, Peter Charles, winnaar van teamgoud op de 2012 Olympische Spelen voor Engeland. Zijn dochters Scarlett en Sienna rijden dit weekend op Peelbergen en doken meteen de stallen in om de nieuwe aanwinst te bewonderen.

Chacin’s fokker Paul van den Bosch, die vorig jaar op Flanders de volle broer van H&M All-In veilde voor 130.000 euro, kon zelf de verleiding ook niet weerstaan om zijn stal verder te versterken. Hij kocht al vroeg in de veiling het neefje van Winningmood, Emerald’s Idole QC (Emerald x Darco) voor 22.000 euro.

Zelfs naar Brazilië

“We mogen ons gelukkig prijzen met het vertrouwen van vaste klanten, maar we hebben ook weer veel nieuwe mensen mogen verwelkomen. Voor het eerst was er een online verkoop naar Brazilië.” Dat ging om Donna Bella D’Augustijn Z (Darco x Kannan) voor 30.000 euro.

In totaal waren er acht online verkopen, zoals Senator by Nature (Cornet Obolensky x Catoki) uit de 5* Grand Prix merrie Carriere voor 32.000 euro aan een vaste klant in Zuid-Afrika. Er waren nog twee veulens van 32.000 euro en die gaan naar Nederland: Champion FFA Z (Cornet Obolensky x Con Air) uit de volle zus van Conrad de Hus en Chakira DW Z (Chacco Blue x Cormint) uit de halfzus van Casall ASK.

Nederland ging aan kop met negen aankopen, gevolgd door Ierland, België en Duitsland (elk 4). Verder werd er verkocht naar Croatië, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Brazilië en Zuid-Afrika.

Hetzel

De volgende veulencollectie staat ook al klaar. Het is een veiling op een nieuwe locatie, die van Holger Hetzel in het Duitse Goch. De veulenveiling vindt tijdens zijn jeugdspringconcours plaats op zaterdag 23 juli. Daarmee verbreedt Flanders Foal Auction de horizon nog wat verder, want veilen op Duitse bodem is een primeur. Holger Hetzel runt zelf een gerenommeerde springpaardenveiling in november en streeft naar de hoogste standaard in het organiseren van concoursen, waardoor de samenwerking met ‘Flanders’ vlot beklonken werd.

