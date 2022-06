Floriscount levert veilingtopper Deens Warmbloed veiling: 40.000 euro

In samenwerking tussen Blue Hors en het Deens Warmbloed stamboek is er afgelopen week een mooie collectie veulens geveild. In totaal kwamen drieëntwintig veulens onder de hamer. Floriscount leverde de absolute veilingtopper: het hengstveulen uit een Tailormade Temptation moeder verwisseld voor 40.000 euro van eigenaar.