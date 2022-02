Fokmerrie Cigale de Muze is veilingtopper van January Deals

Gisterenavond kenden de January Deals hun finale. De online veiling van HorseDeals.Auction verliep alweer zeer succesvol met ook nu weer veel (nieuwe) interesse vanuit het buitenland. Uniek in deze veiling was de fokmerrie Cigale de Muze (Taran de la Pomme x Vigo d’Arsouilles), die de volle zus van El Torreo de Muze is! Deze schimmelmerrie werd voor een bedrag van €29.000 verkocht en was zo de veilingtopper van de avond. Cigale zal verhuizen naar Hongarije.

Diezelfde koper uit Hongarije kocht ook fokmerrie Nimfe vd Bisschop (Quidam de Revel x Berlin) aan voor €13.000 en nog enkele rietjes waaronder dat van Comme Il Faut (€1.060) en Diarado (€1.050).

27.000 euro voor rietje Chacco-Blue

Bij de veiling van de rietjes was het aantal biedingen alweer enorm met kopers vanuit de hele wereld. Het origineel rietje van Chacco-Blue zorgde naar goede gewoonte voor de topprijs en blijft voor €27.000 in België.

Rietjes van Carthago en MyLord Carthago populair

Daarnaast zagen we ook een uitzonderlijk rietje terug in deze collectie, namelijk dat van Carthago! Het rietje van deze legendarische hengst werd verkocht naar Duitsland voor € 23.000. Ook het rietje van Mylord Carthago was populair en werd verkocht voor € 18.000 naar Frankrijk.

Embryo’s verkocht voor 6.750 euro

De frozen embryo’s van Chacco-Blue x Kallgirl de la Pomme en Chacco-Blue x Prima Donna van’t Roosakker werden allebei verkocht naar dezelfde koper in Polen voor een bedrag van € 6.750.

March Deals

Het team van HorseDeals is dankbaar voor het vertrouwen van alle fokkers die meegeboden hebben en wenst haar klanten alle succes in de fokkerij. We kijken alvast vol goede moed uit naar de volgende online veiling tijdens de March Deals van 21-28 maart.

Bron: Horses.nl/persbericht