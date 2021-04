Dochter van Weihegold brengt 33.000 euro op bij Ekestrian

De prijstopper van de Ekestrian veiling van gisteravond was de elfjarige drachtige fokmerrie Quintina (v. Quaterback). Een koper uit Duitsland legde 33.000 euro neer voor deze dochter van meervoudig wereldbekerwinnares Weihegold OLD. Bij de springpaarden was een nazaat van Usha van't Roosakker de duurste. De jaarling Kasting de Kervel (v. Mylord Carthago) ging voor 12.900 euro van de hand en blijft in Frankrijk.

Een 3-jarige merrie van Destacado FRH was ook in trek bij de kopers. Een bieder uit Duitsland trok aan het langste eind en betaalde 24.000 euro voor de vos. De achtjarige Destacado FRH wordt in de Lichte Tour uitgebracht door Mathias Alexander Rath.

Buitenlandse belangstelling

Er was veel buitenlandse belangstelling voor de paarden, die naar Spanje, Italië, Polen, Engeland, Duitsland, Zweden, België, Nederland en Frankrijk verkocht werden.

