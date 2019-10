For Romance II in collectie PSI-veiling

De PSI-veiling in Ankum is jaarlijks goed voor een aantal miljoenen euro's aan omzet. Dit jaar hebben Ullrich Kasselmann en Paul Schockemöhle weer een interessante collectie samengesteld, waar opvallend genoeg de in Oldenburg goedgekeurde For Romance II (Fürst Romancier x Sir Donnerhall I) in is opgenomen. De hengst is een volle broer van de succesvolle dekhengst For Romance I.

For Romance II werd aan het begin van 2018 volledig aangeschaft door Schochemöhle. Daarvoor had hij de hengst nog in eigendom samen met Lone Boegh Henriksen. De nu zesjarige hengst werd in 2015 als premiehengst goedgekeurd en kreeg op de 14-daagse Hengstenleistungsprüfung in Schlieckau gemiddeld een 8,29 voor de dressuuronderdelen. Dit jaar eindigde hij onder het zadel van Frederic Wandres op de vierde plaats op het Oldenburger Landesturnier in Rastede.

Volle broer veilingtopper

Ook de volle broer van V-Plus (Vivaldi x Fürst Romancier), de voor 1,2 miljoen euro verkochte veilingtopper van vorig jaar, maakt deel uit van de collectie. Het gaat om de vierjarige V-Plus Gold.

