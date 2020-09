Gemiddeld bijna 9.000 euro op Baumann-veiling

Vanwege het ontbreken van opvolging stopt de Westfaalse topfokker Alfons Baumann met zijn fokkerij en deed hij een groot deel van zijn paarden en pony's in de verkoop via een veiling. Afgelopen zaterdag werden 49 (van 52 in catalogus) paarden en pony's van Baumann verkocht voor een gemiddelde prijs van rond de 9.000 euro.

Topper met een prijs van 19.000 euro werd de jaarlinghengst Ravel (Rubin Royal x Ehrentusch x Apart). Hij blijft voor dat bedrag in Duitsland. 18.000 euro was er voor de vijfjarige merrie Abelia (Apollon uit de kampioensmerrie Falballa v. Fidermark).

Bron: Horses.nl