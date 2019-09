Gemiddeldes van 24.000 en 29.000 euro op eerste dagen Fences

In tegenstelling tot veel andere veilingen maakt Fences wel melding van teruggekochte paarden in haar persberichten. Volgens de organisatie werden op de dinsdag 22 van 25 paarden verkocht en op de woensdag 19 van 25. De afslagprijzen van alle paarden worden op de lijst met resultaten wel weergegeven (met daar achter ‘rachat’).

De driejarige hengst Gwenndu de Kergane (Capoutchi de Kergane x Grand Chef Bleus) bracht woensdag 4 september 130.000 euro op en voert daarmee de veilingstatistiek aan. De hengst werd aangeschaft door Group France d’Elevage. Behoorlijk geld was er ook voor de eveneens driejarige Goodly Star (Contendro I x Diamant de Semilly), die voor 58.000 euro werd afgeslagen en voor dat bedrag naar Marokko gaat.

Op de eerste dag was de topprijs op de Fences-veiling voor Gofast Hautecour (Canturo x Dollar du Murier). Deze driejarige hengst bracht 42.000 euro op.

Resultaat dag 1

Resultaat dag 2

Collectie

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!