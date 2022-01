Global Dressage Auction: Bied mee op imponerende embryocollectie

Wil jij dit voorjaar een topdressuurveulen verwelkomen in jouw stallen? Een veulen met een uitzonderlijke pedigree? Investeer dan nu in een embryo via Global Dressage Auction. Dertien embryo’s, waaronder twee ingevroren embryo’s maken deel uit van de collectie.

Koper van het eerste uur Roos van Schaik is een van de tevreden klanten. ”De reden dat ik een embryo via Global Dressage Auction heb gekocht is dat ik zelf niet beschik over een fokmerrie uit zo’n uitzonderlijke moederlijn. Dat soort merries zijn zeldzaam en vrijwel niet aan te komen. Het loont om dan te investeren in een embryo.”

‘Gewoon echt goed’

”Ik ben ervan overtuigd dat het financieel aantrekkelijker is om een embryo te kopen dan om een veulen met zo’n pedigree zelf te fokken, én zie zo’n merrie maar eens te vinden. Ik was vorig jaar behoorlijk onder de indruk hoe de collectie werd gepresenteerd op de veilingwebsite. Er was heel veel informatie per embryo beschikbaar en ook alle voorwaarden, wel of geen verzekering, was allemaal heel helder in kaart gebracht. Dat wekte veel vertrouwen op en dat hebben ze helemaal waargemaakt. Er zijn nergens verrassingen gebleken, deze veiling is gewoon echt goed georganiseerd. Ook de huidige collectie ziet er veelbelovend uit.”

Van Weihegold tot Sandro Hit

Enkele paradepaardjes van deze collectie zijn een embryo van Escolar-zoon Ellis uit de dochter van Weihegold OLD, een embryo van Easy Game uit de directe moederlijn van Belissimo M, een embryo van Vitalis x Totilas waarvan de grootmoeder de volle zus van Sandro Hit is, een embryo van Jameson RS2 uit de zus van Desperados FRH, twee embryo’s hebben als grootmoeder een volle zus van Parzival of wat dacht je van een embryo van Vivaldi uit de volle zus van GLOCK’s Romanov en Rubin Royal of een embryo van Dante Weltino uit de halfzus van GLOCK’s Johnson?

Groeiende vraag

In totaal worden er dertien genetisch interessante embryo’s aangeboden, waaronder twee ingevroren embryo’s. Selecteur Koos Poppelaars is wederom zeer tevreden met de gevormde collectie: ”Mensen kunnen bij ons terecht voor het genenpakket. Niet zomaar genen, maar de beste en meest interessante dressuurgenen. En daar is een groeiende vraag naar. De betere veulens worden vaak al direct na de geboorte, of zelfs voor de geboorte, verkocht aan de hengstenhouders. Daarom is het interessant om in een embryo te investeren én de koper hoeft geen jaar meer te wachten totdat het veulen wordt geboren.”

Meebieden tot zondag

Meebieden op jouw favorieten kan nog tot en met zondagavond 23 januari. Vanaf 20.00 uur sluit de veiling. Twijfel je nog over meebieden, of weet je niet exact hoe dit werkt? Bekijk dan de instructievideo.

Bron: persbericht