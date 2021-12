Global Dressage Auction’s eerste jaar: ‘Genen zijn de toekomst’

“Wij willen ons onderscheiden met de beste dressuurgenen, die online te koop zijn op een transparant platform.” Met deze boodschap werd vorig jaar Global Dressage Auction gelanceerd. Het eerste jaar zit er bijna op, en wat voor één! Drie veilingen verder is het tijd om met Koos Poppelaars terug én vooruit te blikken.

“Het was een heel mooi eerste jaar”, begint Koos Poppelaars enthousiast. “Het is echt heel gaaf om te zien hoe veel waardering er in de breedte is voor de drachten bij ons koperspubliek. Dat is echt cool! In de springwereld is het online veilen van embryo’s booming en heel normaal. In de dressuurwereld zie je dat dit begint op te komen. En daar speelt onze veiling op in. Er zijn het afgelopen jaar heel veel online veilingen bijgekomen, maar er zijn weinig veilingen die zich alleen richten op de dressuurfokkerij. Vanuit dat oogpunt hebben wij een sterke positie, die we graag zo willen houden maar liever nog willen uitbouwen.”

Genenpakket

“Mensen kunnen bij ons terecht voor het genenpakket. Niet zomaar genen, maar de beste en meest interessantste dressuurgenen. Aan Global Dressage Auction de taak om deze genen voor iedereen beschikbaar te maken. Hierdoor tillen we samen de dressuurpaardenfokkerij naar een hoger plan. Persoonlijk denk ik dat de toekomst ligt in goede moederlijnen, vooral kijkend naar de sportprestaties. Dressuurfokkers worden zich steeds meer bewust van de sport. Zo is het ook in de springwereld gegaan en kijk maar eens waar die fokkerij zich nu bevindt. Global Dressage Auction verbindt de koper met de beste genen, dat is wat wij nastreven.”

Voet aan de grond

Wat waren of zijn, de grootste uitdagingen geweest het afgelopen jaar? “De grootste uitdaging zit, of zat, hem vooral in voet aan de grond krijgen tussen alle gerenommeerde veilingen. De veilingen van Global Dressage Auction onderscheiden zich voornamelijk door het aanbod van embryo’s, daarnaast hebben we gewerkt aan het vertrouwen bij zowel de inbrengers als de klanten. Onze veilingen en resultaten zijn transparant. Naast vertrouwen, transparantie en kwaliteit is gezondheid ook een van onze speerpunten. Want het liefste zien wij klanten vaker bij ons kopen.” Op de vraag of dat het geval is reageert Koos instemmend: “Diverse kopers hebben we al enkele keren mogen verwelkomen. Dat is natuurlijk super positief voor zo’n jonge veiling. Ook zien we dat inbrengers van een embryo of veulen, vervolgens zelf ook een embryo of veulen kopen. En ook andersom is het geval geweest, dat is toch wel het bewijs dat we goed bezig zijn.”

Beschikbaar voor iedereen

Volgens Koos is het niet zo vreemd dat het voor dressuurfokkers lastig is om aan interessant materiaal te komen. “De betere veulens worden vaak al direct na de geboorte, of zelfs voor de geboorte, verkocht aan de hengstenhouders. Door embryo’s te veilen, maak je deze excellente genen ineens beschikbaar voor iedereen. We merken nu al dat mensen ons weten te vinden vanwege de embryo’s. Global Dressage Auction willen we als naam nog meer vestigen en daarom hebben we dit jaar ook twee veulenveilingen georganiseerd, dat is tevens goed voor de algemene naamsbekendheid.”

Met vlagen stressvol

Dat een eerste veilingjaar niet alleen maar leuk is weet Koos inmiddels ook. “Het is met vlagen best stressvol”, lacht hij. “Wij zijn verantwoordelijk voor het vermarkten van de kavels. Als veiling draait het uiteindelijk om verkopen, daarom doen inbrengers mee. Die belofte willen wij natuurlijk maar al te graag nakomen en dat levert een bepaalde druk op.” Met een verkooppercentage van 80% en 22.000 euro voor het duurste embryo in de veiling van oktober, wordt die belofte zeker nagekomen.

Toekomstmuziek

Kijkend naar de toekomst zijn er plannen genoeg, Koos vertelt ons er graag meer over. “Uiteraard gaan we volgend jaar door!”, zegt hij zonder twijfel. “We zien zo veel potentie en zo veel kansen. Voor komend jaar zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken voor verbreding van onze veilingen. Dus het veilen van jonge paarden, rijpaarden en fokmerries, altijd in combinatie met embryo’s. Het is allemaal nog toekomstmuziek, maar wij hebben ambities genoeg en willen ons veilingplatform zo optimaal mogelijk benutten.”

Embryoveiling 2022

De voorbereidingen voor de eerstvolgende veiling zijn in volle gang. Van 20 tot en met 23 januari kan er geboden worden op exclusieve embryo’s. “We hebben al een paar gave embryo’s weten vast te leggen! Ik kan er nu nog niet te veel over zeggen, maar binnenkort volgt een tipje van de sluier. Uiteraard kunnen mensen die een apart embryo hebben het ons laten weten. Wij kijken uit naar opnieuw een fantastisch veilingjaar, genen zijn de toekomst en daar dragen wij graag aan bij.”

Bron: Persbericht