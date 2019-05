Glock’s Toto Jr.-zoon afgeslagen voor 45.000 euro

Gisteravond verschenen er 25 paarden in de baan waarvan uiteindelijk 24 jonge sportpaarden werden geveild in Dronten. Gemiddeld leverde paarden ruim 16.000 euro op. Bijna een drievoud van deze gemiddelde prijs werd betaald voor Look at Me (v. Glock's Toto jr.). Het duurste springpaard was Kornee (v. Freeman VDL), deze werd afgeslagen voor 28.000 euro.

Slechts drie dressuurpaarden kwamen gisteravond onder de hamer. De bij het AES-goedgekeurde Look at Me vond het publiek het bieden waard en werd de veilingtopper van de avond. Look at Me komt uit de moederlijn van de te vroeg overleden hengst Approved (v. Aqiedo).

De Grand Galaxy Win-dochter Loeka, uit de moederlijn van Internationaal Lichte Tour-paard Broadway, wisselde voor 17.000 euro van eigenaar. Slechts 4.500 euro werd er geboden op Lovely Lady VDM (v. Governor).



Hoogste bod

Voor maar liefst zeven springpaarden werd een prijs van 20.000 euro of meer geboden. Met 28.000 euro werd de hoogste prijs betaald voor Kornee. Het de moederlijn van deze ruin komt ook het 1,50 meter-paard Cupido van de Fransman Nicolas Delmotte en de 1,35 meter-paarden Fabulous en Herman.



Willem Greve

Duizend euro minder werd er geboden voor Love it een nazaat van Grandorado TN, die onder Willem Greve furore maakt. Deze ruin voert onder andere dezelfde genen als het 1,60 meter-paard van de Noorse Pal Flam, Abrisco V.

Daarnaast werd Kassini voor 25.000 euro afgeslagen. Deze ruin is een nakomeling van Willem Greve’s toppaard Carambole.

20.000 euro

Maar liefst vier keer stopten de biedingen op 20.000 euro. Dit bedrag werd betaald voor Avenger Z (v. Aganix du Seigneur Z), Kelly’s Yours (v. Chellsini Z), AD (v. Darshan) en Jakarta (v. Extase).

Bron: Horses.nl/Veiling Dronten