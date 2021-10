Grand Prix-hengst Triomphe de Muze (25) onder de hamer in online veiling

De bij het BWP, NRPS, Selle Français en sBs goedgekeurde hengst Triomphe de Muze (Chin Chin x Galoubet A, fokker Joris de Brabander) wordt verkocht via een online veiling. De 25-jarige hengst sprong met Fransman David Jobertie en later onder Thijs Derks op internationaal Grand Prix-niveau. Triomphe de Muze wordt geveild in de Elite Auction - Showjumping van Ekestrian, samen met 500 rietjes diepvriessperma.