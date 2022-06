Grand Prix Sales: Nederlandse kopers betalen 40.000 euro voor Bloomberg-veulen

Het veilinggemiddelde van 24.000 euro voor de springveulens was een record voor Grand Prix Sales na een topjaar in 2021. De dressuurveulens op dinsdagavond 28 juni braken twee records. Het veilinggemiddelde van 15.000 euro gemiddeld was nog nooit eerder behaald maar ook de topprijs van 40.000 euro voor S’il vous plait AVO (Bloomberg x Dream Boy) was een record. Dit hengstveulen werd afgeslagen aan Nederlandse kopers.