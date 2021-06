Grand Prix Sales veilt ICSI vrij rietje van dressuurhengst van de eeuw Donnerhall

De eerste editie van Grand Prix Sales in 2021 is een cocktail van topsport, hengstenmoeders en wereldverervers. Voor het eerst veilt Grand Prix Sales ook exclusieve rietjes o.a. van Chacco-Blue en Donnerhall. Het originele rietje van Donnerhall is een wereldprimeur en is nog nooit eerder ICSI vrij aangeboden op een veiling.

In de collectie springen zitten veel veulens die nauw verwant zijn aan Grand Prix winnaars. Van Chacco-Blue wordt een embryo uit de zus van Catch Me If You Can geveild en een hengstveulen uit de volle zus van Funky Music. El Chiaro is een zoon van Eldorado van de Zeshoek uit de zus van Ludger Beerbaum’s Chiara. Racotta SPS van Aganix du Seigneur is een kleindochter van Leopold van Asten’s VDL Groep Think Twice II en Amelia du Mas Garnier is de zus van Grand Prix winnaar Vangog du Mas Garnier uit de moederlijn van Mylord Carthago.

Amelia du Mas Garnier Foto: Grand Prix Sales

Collectie dressuur

Veel beweging en sportpaarden in de moederlijnen dressuurcollectie. Robin Hood DSV, Red Knight DSV en Riverdale P zijn de broers van respectievelijk de goedgekeurde hengsten Kaiser Weltino en Fürst Jazz. Riverdale VG van Vitalis is een kleindochter van veelvoudig hengstenmoeder Annabel (De Niro). De moeder van het embryo van Sir Donnerhall is de volle zus van Grand Prix hengsten Rubin Royal en Romanov. Van Glock’s Toto jr is een zeer aansprekend hengstveulen geselecteerd waarvan de moeder landenproeven junioren won.

Robin Hood DSV Foto: Grand Prix Sales

Online bieden

Online bieden is mogelijk op beide veilingdagen vanaf 10.00 uur t/m 20.00 uur. De veiling van het eerste lot loopt af om 20.00 uur. Om online te kunnen bieden, moet u zich eerst registreren op de website: www.grandprixsales.nl. Telefonisch bieden is ook mogelijk.

Bron: Persbericht