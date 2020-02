Hannover laat veilingmeester Bernd Hickert na ‘Schockstrand-incident’ terugkeren

Bernd Hickert, de veilingmeester die Confess Color (Cadeau Noir x Licotus) voor 1,89 miljoen euro afsloeg aan Rebecca Gutman terwijl Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand nog aan het bieden waren, keert in april weer terug als veilingmeester. Het Hannoveraner Verband bracht in een persbericht naar buiten dat de schorsing is opgeheven.

Schockemöhle en Helgstrand waren na het incident op de veiling van de Hannoveraanse Hengstenkeuring in Verden ‘not amused’ met de gang van zaken en brachten daarop een statement naar buiten. Niet veel later liet Hannover weten dat het voorval Hickert duur kwam te staan met een (voorlopige) schorsing. Inmiddels is die opgeheven en mag Hickert in april de veilinghamer weer hanteren.

Vertrouwen blijven uitspreken

“We willen bij ons systeem met twee veilingmeesters blijven en willen ons vertrouwen in het werk van Bernd Hickert blijven uitspreken”, laat voorzitter Hans Henning von der Decken weten. “Het Hannoveraner Verband blijft op de vertrouwelijke manier veilingen organiseren. Bernd Hickert zal dit, zoals gewoonlijk, samen met Frederik de Backer doen.”

Extra dankbaar

Hickert voegt daar zelf aan toe: “Ik ben me er van bewust dat het Hannoveraner Verband een grote last moest dragen na de desbetreffende veiling en ik had er de voorkeur aan gegeven hen dat te besparen. Ik ben daardoor extra dankbaar voor het vertrouwen en heel blij dat we weer gaan samenwerken. Ik wilde het erg goed doen op de veiling, maar ben op een moment mijn gebruikelijke stijl even verloren.”

Lees ook:

Bernd Hickert veilingmeester af bij Hannoveraans stamboek

1.890.000 euro voor Cadeau Noir-zoon in Hannover

Schockstrand komt met statement: ‘bod van 1,9 miljoen genegeerd’

Gutman van Bonhomme: ‘Hengst eerlijk gekocht’

Hannoveraanse stamboek onderzoekt blunder veiling

Bron: Persbericht/Horses.nl