Herbstauktion Klosterhof Medingen: 360.000 euro voor Trakehner-hengst Premier Cru

Op de 32e editie van de Herbstauktion op Klosterhof Medingen werd een gemiddelde prijs van maar liefst 98.300 euro (!) bereikt. Zeven van de 21 rijpaarden werden verkocht voor meer dan 100.000 euro. Absolute veilingtopper was de vierjarige Trakehner-hengst Premier Cru (Helium x Le Rouge), die voor 360.000 euro werd afgeslagen. Bundeschampionat-finalist Quelindo (Quantensprung x Werlindo) wisselde voor 220.000 euro van eigenaar.

Premier Cru van fokker Beate Heise werd dit jaar reservekampioen op het Trakehner Bundesturnier en Hannover en kwalificeerde zich voor de Bundeschampionate. Hij vertrekt via de Herbstauktion naar een nieuwe eigenaar in de Duitse deelstaat Schleswig Holstein.

Op de veiling van Klosterhof Medingen kwamen ook een aantal veulens onder de hamer. Het Oldenburger merrieveulen Imperia (In My Mind x Light and Easy) werd voor 38.000 euro afgeslagen en was daarmee het duurst verkochte veulen. Gemiddeld werd er 14.300 euro voor de veulens neergelegd.

Bron: Horses.nl/Züchterforum