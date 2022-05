Het is zover! Dinsdag 24 mei – The Youngsters Auction

De spanning stijgt; dinsdag 24 mei is de vijfde editie van The Youngsters Auction. Een kwaliteitsvolle collectie vijf- tot zevenjarige springpaarden wordt dinsdagavond geveild op Waaij Stud in Eemnes, Nederland. Bieden kan zowel live op het evenement als online via het ClipMyHorse.TV Auctions biedsysteem. Mis deze excellente groep van toekomsttalenten niet!

Veel klanten van over de hele wereld bezochten de afgelopen twee weken de trials van de veilingpaarden en de veelbelovende springpaarden lieten keer op keer hun talent zien. De collectie bestaat uit paarden met potentieel in alle richtingen; of u nu op zoek bent naar een toekomstig Grand Prix paard, een junior/young rider paard of een amateurpaard, The Youngsters Auction heeft alles te bieden.

Sfeer en entertainment

Dinsdagavond neemt veilingmeester Louis De Cleene de veilinghamer ter hand. Naast de fantastische paarden zal de avond bol staan van entertainment, sfeer, drankjes en diner voor alle VIP-gasten! Als u uw tickets nog niet heeft, reserveer ze dan snel, want de tickets zijn bijna uitverkocht!

Programma

17.00 uur: Presentatie

18.30 uur: VIP Diner

20.00 uur: Aanvang veiling

Adres

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755 NM Eemnes

Nederland

Livestream: ClipMyHorse.TV

