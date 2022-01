Horsedeals: January Deals sluiten over een paar uur!

De January Deals collectie eindigt vanavond vanaf 20.00 uur op www.horsedeals.auction. Dit zijn dus de laatste uren om te bieden op drie geweldige fokmerries, tien embryo's en de meer dan negentig rietjes van tophengsten!

Uitzonderlijk in deze collectie is het unieke rietje van de legendarische Carthago, die we niet meer aan u hoeven voor te stellen! Alle rietjes in deze veiling zijn ook vrij voor ICSI! Daarnaast hebben we ook nog drie geweldige fokmerries in de collectie, waarvan Cigale de Muze, de volle zus van El Torreo de Muze! Nimfe van den Bisschop heeft de volle zus van Vigo d’Arsouilles als grootmoeder.

DV embryo’s

In deze collectie zitten ook zeven diepvries embryo’s, waar we merries als Fragance de Chalus, Babbe van ’t Roosakker, Iluna de Muze en Prima Donna van ’t Roosakker in de moederlijnen terug vinden. Iluna de Muze is de volle zus van Telstar de la Pomme (1.60m) en halfzus van niet minder dan drie andere 1.60m paarden.

Ontdek ze allemaal op www.horsedeals.auction. De biedingen sluiten vanavond vanaf 20 uur. Mis uw kans niet om een goede deal te maken!