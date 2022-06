HorseSales.Auction: 41.000 euro voor Comme il faut-dochter Carthina RV Z

De gemiddelde verkoopprijs op de HorseSales.Auction liep op tot 13.500 euro en er werd een bijna 100% score gerealiseerd. Veilingtopper Carthina RV Z (Comme il faut x Numero Uno) ging voor maar liefst 41.000 euro de boeken in. Maar ook Chaluna Z (v. Chacco Blue), Diamant Bleu Z (v. Diamant de Semilly) en Cherokey SR Z (v. Comme il faut) passeerden de 20.000 euro.

De verkoop van Carthina RV Z was een unicum. Het merrieveulen van Comme il faut uit de driekwart-zus van Pegase van ’t Ruytershof vertrekt voor 41.000 euro naar Groot-Brittannië. Dezelfde koper legde voor Chaluna Z, de volle zus van Stephex-talent La Una, 27.000 euro neer.

Diamant-zoon naar Chili

Er was ook veel aandacht voor de Diamant-zoon Diamant Bleu Z, die na een biedduel tussen meerdere Nederlanders uiteindelijk voor 21.000 euro naar Chili vertrekt. Cherokey SR Z was de tweede Comme il faut die voor meer dan 20.000 euro verkocht werd. De kleindochter van Walnut de Muze kwam in Poolse handen.

Mooie prijzen

Voor Wilson de Solart (v. Emerald van ’t Ruytershof) werd 18.500 euro betaald, Bacardi Lemon RV Z (v. Baloubet du Rouet) vond voor 17.500 euro een nieuwe eigenaar, Sophy de Larcotique SPS (v. All Star) werd voor 17.000 euro afgeslagen en Elvedi Siraxta Z (v. Emerald van ’t Ruytershof) bracht 16.500 euro op.

Ongelooflijke avond

“Een ongelooflijke avond”, blikken organisatoren Chris de Heer en Harold Renken unaniem terug. “We danken vooral de fokkers voor hun vertrouwen in onze veiling. En wensen de kopers natuurlijk veel succes. Wij zijn er van overtuigd dat ook deze referenties straks reclame gaan maken voor de HorseSales.Auction.”

De volgende editie staat gepland van 11 tot en met 14 augustus. Waarna de HorseSales.Auction het seizoen van 29 september tot en met 2 oktober afsluit met een finale veiling.