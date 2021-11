HorseSales.Auction: Jaguar van de Berghoeve en volle zus Mumbai knallen naar topprijzen 

Beide veilinghighlights lieten in de finale nadrukkelijk van zich horen. Voor een topprijs van 115.000 euro verhuist de vijfsterren Grand Prix-hengst Jaguar van de Berghoeve via de HorseSales.Auction naar fokkerij Van den Bisschop. De volle zus van Mumbai trok eveneens grote belangstelling en komt in handen van een Nederlandse fokker. Grote belangstelling bleek er ook voor de ruim tien fokmerries, waar de 1,45m-geklasseerde Deviline van 't Ruytershof voor 54.000 euro van eigenaar verwisselde.

De belangstelling bleek groot voor ‘The Next Level’ breeding auction, waar met name fokkers en investeerders hun slag sloegen. Onder hen fokkerij Van den Bisschop, die na een stevig biedduel met een Ierse hengstenhouder Jaguar van de Berghoeve naar hun fokkerij haalden. Daar zal hij door Tom en Ines de Craene komend seizoen ingezet worden binnen de eigen fokkerij en beschikbaar gesteld worden als dekhengst na een sportieve carrière op Grand Prix-niveau.

75.000 euro voor volle zus Mumbai

Nederland investeerde ook stevig, door voor 75.000 euro de volle zus van Mumbai vast te leggen. Dit genetisch zeer interessante embryo wordt tevens de halfzus van Willem Greve zijn opkomend talent Opium JW van de Moerhoeve. Cold Play, de nummer acht van de wereldruiterspelen in Tryon, ziet zijn volle broer of zus voor 25.000 euro naar Duitsland vertrekken. Het ingeplante embryo van Emerald en de Grand Prix-merrie Babylotte vindt voor 21.000 euro een nieuw thuis in België.

Deviline van ’t Ruytershof brengt 54.000 euro op

De belangstelling voor de fokmerries bleek bijzonder groot, waarbij de 1,45m-geklasseerde Deviline van ’t Ruytershof de kar trok. Deze Diamant de Semilly-dochter uit de halfzus van Emerald bracht maar liefst 54.000 euro op. Na een hevig biedduel trok een Kroatische fokker voor 46.000 euro aan het langste eind bij de 1,45m-springende Quandice de Kerglenn. En Izzy W, een halfzus van Global winnaar Arrayan, krijgt voor 42.000 euro een nieuw thuis bij een ambitieuze Nederlandse fokker.

Dankbaar

De organisatoren van de HorseSales.Auction kijken na vier veulenveilingen terug op een zeer geslaagde fokkerij-editie, waarbij dank uitgesproken wordt naar zowel de kopers als de inzenders. “We zijn zeer dankbaar voor het wederzijds vertrouwen”, laten organisatoren Harold Renken en Chris de Heer optekenen. “We hebben veel moeite gestoken in deze editie en geprobeerd een aantrekkelijke collectie te maken, waar fokkers en investeerders vandaag de dag een stap mee kunnen maken. De vele succesvolle verkopen laten zien dat ze dat gewaardeerd hebben.”

Het seizoen voor de HorseSales.Auction zal van 16 – 19 december afgesloten worden met een collectie twee- tot vierjarige springpaarden. De videodag staat op 27 november gepland.

www.horsesales.auction