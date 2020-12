HX Auctions: 44.000 euro voor driejarige Aganix du Seigneur-ruin

Met een gemiddelde prijs van boven de 20.000 euro gaat de eerste editie van de HX Auctions als geslaagd de boeken in. De driejarige ruin Aganuno van de Eijkhof Z (Aganix du Seigneur x Libero H) vertrekt voor 44.000 euro naar Californië en is daarmee één van de tien paarden die in buitenlandse handen terecht is gekomen.

Bieders uit onder meer de Verenigde Staten, Finland, Duitsland, België, Nederland, Zweden, Canada en Ierland bleken goede interesse te hebben in de elf driejarige springtalenten van Stal Hendrix. Uit eigen fokkerij en opfok selecteerden Paul, Michel en Timothy Hendrix een beloftevolle collectie. In deze eerste editie van de online veiling realiseerden de elf paarden een gemiddelde prijs van 20.318 euro.

Heel tevreden

“We zijn heel tevreden over het verloop van de veiling en het feit dat de paarden bij goede klanten terecht zijn gekomen. Buitenlandse klanten vormen onze grootste afzetmarkt en dat is ook in deze veiling weer gebleken. Zij hebben goede waardering getoond voor de paarden”, reageert Paul Hendrix. “De Aganix du Seigneur-zoon Aganuno van de Eijkhof Z was het meest complete springpaard in deze collectie en dat heeft zich vertaald in de hoogste prijs. Ook de nakomelingen van onze hengst Gaspahr leverden goede prijzen op en we hebben veel terugkerende klanten van Stal Hendrix in deze veiling mogen verwelkomen, dat is altijd positief.”

Drie keer 23.000 euro

Drie paarden vertrekken voor een prijs van 23.000 euro naar het buitenland: de George-dochter Monalisa, de Gaspahr-zoon Mister Chin en de Cape Coral RBF Z-dochter Maggie May HX. “Deze eerste collectie heeft gelijk voor een goede start van HX Auctions gezorgd en deze geslaagde eerste editie is een compliment voor het hele team.”

Volledige collectie en resultaten

Bron: Persbericht