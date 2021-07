HX Auctions presenteert sterke Summer Edition-collectie

In navolging op een succesvolle eerste editie, presenteert Stal Hendrix opnieuw een veelbelovende collectie springpaarden op het HX Auctions veilingplatform. Elf zeer getalenteerde driejarigen worden aangeboden in deze ‘Summer Edition’, waarop online geboden kan worden van 30 juli tot en met 2 augustus.

De driejarige springtalenten komen allen uit de eigen fokkerij en opfok van Stal Hendrix en zijn zorgvuldig geselecteerd door Paul, Michel en Timothy Hendrix. Zij hebben al menigmaal bewezen een uitstekende neus voor talent te hebben en presenteren met veel vertrouwen deze Summer Edition-collectie.

Afstamming en aanleg

Nakomelingen van bewezen sport- en fokhengsten als Verdi, Zento, Falaise de Muze en Entertainer maken deel uit van de collectie. Ook van beloftevolle verervers als de internationaal 1.50/1.60m-geklasseerde Cape Coral RBF Z en Gaspahr zijn goed vertegenwoordigd in deze exclusieve veiling. “Het zijn stuk voor stuk paarden die afkomstig zijn uit eersteklas moederlijnen en zij laten met hun eigen kwaliteiten eveneens geen enkele twijfel bestaan over hun potentie”, vertelt Paul Hendrix.

Hoge verwachtingen

“Zo hebben we hoge verwachtingen van bijvoorbeeld de Verdi-zoon Noverdi T.S., die uit de bekende Lottie-/Zottie-stam komt en opvalt met zijn zeer goede manier van springen en snelle reflexen. Ook de twee nakomelingen van Cape Coral RBF Z zijn veelbelovend. Zo is de kwaliteitsvolle No Cate JDV verwant aan één van de meest succesvolle Junioren-paarden van alle tijden: Dagma, en laat ook de vermogende Napoleon veel perspectief zien. Dan hebben we nog twee opvallende nakomelingen van Entertainer: zowel de genetisch interessante Nightingale HX en Nando R vallen op met hun goede reflexen en onbegrensde mogelijkheden. We hebben absoluut paarden in onze collectie met de aanleg voor de hogere proeven, en ook paarden die voor meerdere doeleinden geschikt zijn.”

Grote potentie

Alle paarden zijn verwant aan internationale springpaarden en zijn daarmee van goede afkomst. Zo komen de speciale Gaspahr-zoon Nirvana G en de atletische Nanina H (v. Jacadello) uit moeders die zelf in de internationale sport gepresteerd hebben. “We hebben strenge selectiecriteria gehanteerd en geselecteerd op zowel type, vrij springen en pedigree. We hebben hoge verwachtingen van deze Summer Edition-collectie en zijn er zeker van dat we paarden uit dit gezelschap later gaan terugzien in de grote sport”, besluit Paul Hendrix.

Er kan online geboden worden vanaf vrijdag 30 juli om 09.00 uur tot en op maandag 2 augustus sluiten vanaf 19.30 uur de eerste kavels. Alle informatie over de paarden, de veiling en de voorwaarden is te vinden op de website.