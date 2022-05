Indrukwekkende collectie Exclusive Live Foal Auction van Schockemöhle en Helgstrand

Eindelijk weer live! De eerste veulenveiling van Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand vindt dit jaar plaats op het Deens kampioenschap in Vodskov (Denemarken). Is er een beter denkbare accommodatie voor de presentatie van deze toekomstige topatleten?

Een blik op de pedigree’s van de zeventien geselecteerde veulens in de Exclusive Live Foal Auction, die op zaterdag 4 juni om 19.30 uur onder de hamer komen, zou mensen die op zoek zijn naar talent moeten enthousiasmeren. De veiling wordt geopend met Dynamic Heart (v. Dynamic Dream), de halfbroer van de Oldenburger zadelkeuringskampioen Texas Tokio.

Uit volle zus Daytona

De moeder van de Franklin-dochter Felicia is een volle zus van de goedgekeurde hengst Daytona (cat.nr. 5). Brix So Special, een zoon van reservekampioen So Perfect, is de halfbroer van het voor 80.000 euro verkochte hengstveulen Brix Falcon (cat.nr. 9).

Moederlijn Global Player OLD

Catalogus nummer 11 is een dochter van de kampioenshengst Iron, Irony, en is een halfzus van de goedgekeurde hengst Franzé. Højgaarden’s Sir Francisco, een hengstveulen van Franklin (cat.nr. 14), komt uit de moederlijn van de Oldenburger kampioenshengst, staatskampioen en de nummer vier van het WK Jonge Dressuurpaarden, Global Player OLD.

Nauw verwant aan Valløs Dreaming Marong

Catalogus nr. 16, Worres Fly, ook een zoon van Franklin, is nauw verwant aan de Grand Prix-hengst Valløs Dreaming Marong. En de kroon op deze zeer exclusieve collectie veulens is catalogus nummer 17, HP Vittorio (v. Vitalis). De moeder is een volle zus van goedgekeurde hengst Diogenes.

Deze jonge supersterren worden op de veilingdag om 13.00 uur voor het eerst live gepresenteerd.

De livestream is gratis te volgen.

Geïnteresseerde kopers die telefonisch hun bod willen uitbrengen, kunnen van te voren contact opnemen met Esben Möller via 0045 52248515 of per mail via [email protected]

Alle relevante informatie van de zeventien topveulens van de Exclusive Live Foal Auction, inclusief informatieve video’s, kan al online bekeken worden op deze website.

De toegang is gratis.