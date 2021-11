Jaguar vd Berghoeve en de volle zus van Mumbai in ‘the next level’ breeding auction

HorseSales.Auction – Kunt u het zich voorstellen. In een periode waarin de fokkerij alle aandacht heeft. En op het hoogste professionele niveau ooit zit. Om dan de merrie, embryo, rietje of zelfs CSI5* geklasseerde hengst van uw dromen vast te kunnen leggen? Nou, wij geloven dat het kan. En daarom vragen we u eens rond te kijken op de HorseSales.Auction fokkerij collectie. Waar dromen werkelijkheid kunnen worden.

Wat dacht u van de tophengst Jaguar vd Berghoeve. Een Emerald kleinzoon van de bekende Fragance de Chalus. Die op CSI5* niveau sprong en als negenjarige al meedeed op de WEG in Tryon. Hij is slechts een muisklik verwijderd van uw hengstenstation om uw klanten of eigen merries te bedienen.

Internationale merries van 1m45 tot en met 1m60 niveau

Over die merries. Wat dacht u van Tobias Meyer zijn voormalige Grand Prix paard Avanti 236. Of één van die andere vijf merries die zelf op 1m45 niveau sprong. Met trots presenteren we onder meer de 1m45 geklasseerde Deviline van t Ruytershof. Een Diamant de Semilly uit de halfzus van Emerald. De volle zus van Grand Prix winnaar ‘De Flipper’. Die te zien is met Stephex ruiter Lorenzo de Luca. De 1m45 geklasseerde BWP merrie van het jaar Candra van het Indihof, die zelf al twee 1m60 springpaarden gaf. En internationale referentie Quandice de Kerglenn die in het 1m45 sprong en een dochter is van 1m60 stammoeder Jumpy de Kreisker.

Maar er is meer dan fokmerries. Wat dacht u van echt exclusieve embryo’s. Die een investering en het wachten waard zijn.

Eén van de hoogtepunten: de volle zus van Mumbai

HorseSales.Auction presenteert onder meer: de volle zus van Mumbai. Jawel, die tophengst van stal Beerbaum die in Tokyo aanwezig was met Christian Kukuk. Zij wordt omringt door een Heartbreaker uit de 1m50 geklasseerde Fragile van t Meulenhof een rechtstreekse zus van Emerald. Die zelf overigens gecombineerd is met de 1m60 merrie Babylotte. Over 1m60 merries gesproken. Rechtstreekse nafok is er onder meer van Sissi van Schuttershof, Corlida, Sterrehof’s Ushi en eerder genoemden. Terug naar de wereldruiterspelen. Want daar schitterde onder meer Cold Play met een 8e plek onder het zadel van Fredrik Jonsson. Waarvan nu bij HorseSales.Auction een volle broer/zus verkrijgbaar is.

ICSI vrije rietjes

De collectie wordt gecompleteerd door bijna 20 ICSI vrije rietjes. Kijk gerust rond. Zodat u het kunt beamen. Dit is ‘the next level’ op fokkerij gebied. Dus pik uw favoriet(en) eruit. En registreer, bied en koop op de HorseSales.Auction van 11 – 14 november.

Bron: Horses.nl/HorseSales.Auction