Jonge kwaliteitsvolle dressuurpaarden in Performance Plus Online Auction

Voor de vierde editie van de Performance Plus Online Auction hebben LvD Sporthorses, Stal Wetzelaer, MT Stables en Reesink Horses met zorg zestien jonge kwaliteitsvolle dressuurpaarden geselecteerd. Dertien driejarige en drie vierjarige talentvolle paarden komen onder de virtuele hamer. De veiling opent op vrijdag 11 juni om 12.00 uur en eindigt op maandag 14 juni om 20.00 uur.

De paarden komen uit de beste Nederlandse en Duitse bloedlijnen. Zo komt Lot 1, de driejarige merrie Nancy (Incognito x Florencio) uit de stam van de KWPN-hengst Candyboy en de Grand Prix-paarden Glock’s Casper (Hans Peter Minderhoud) en Don John (Nick Wagman).

Secret

De driejarige zwarte parel New Secret, Lot 2, is een ware bewegingsfenomeen. Zijn vader is de vice-wereldkampioen en bundeskampioen Secret. Moeder Ferrolina (Ferro x Farmer) is een volle zus van Jordi Domingo’s Olympiade paard Prestige en het Grand Prix-paard Vidol Point, ze is een half zus van Grand-Prix paard Sunshine Domingo.

Asgard’s Ibiza

Lot 3 is de driejarige Ivy League (Asgard’s Ibiza x Samarant) uit de lijn van het Amerikaanse Grand Prix-paard Samhitas (Sir Donnerhall I x Abanos) die onder Kelly Layne dit voorjaar onder meer de kür op muziek won in Wellington met ruim 76%.

Four Legends

De driejarige Neron JZ (Lot 7) is een goede beweger uit directe moederlijn van Blue Hors Kingston, Mac Madison en Griffin. Nerons vader is Four Legends KS en moeder is de elite preferente sport prok merrie Sarina (Flemmingh x Nabuur) uit de beroemde Karla-stam. Uit de directe merriestam komt ook de KWPN-hengst Transvaal.

Tweemaal Totilas

In deze editie van de Performance Plus Online Auction zijn maar liefst twee nazaten van het fenomeen Totilas te koop. Lot 6 is een merrie met de naam Navivalinja US. Ze is een driejarige dochter van deze wereldberoemde hengst. Haar moeder is de preferente elite-merrie Galinja (Contango x Vivaldi). Uit de directe merrielijn spruit ook de KWPN-hengst Tuschinski voort. Naast Navivalinja US is er tevens de driejarige Neodono Paulowna (Lot 11) in de collectie te vinden. Deze hengst is een zoon van Totilas uit de bekende Dodona lijn.

De vierde editie van de online veiling opent op vrijdag 11 juni om 12.00 uur en eindigt op maandag 14 juni om 20.00 uur.

Benieuwd welke jonge kwaliteitspaarden geveild worden? Bekijk dan onze hele collectie op onze website: https://pplus.auction/

Uiteraard zijn alle paarden röntgenologisch en klinisch gekeurd, deze informatie is allemaal op te vragen via de website.

Interesse in een van onze paarden? Natuurlijk is het mogelijk om de paarden te bekijken en de bereden paarden te proberen. Meer informatie of video’s nodig? Dat is geen probleem! U kunt contact met ons opnemen op: +31 6 28140077 of [email protected]