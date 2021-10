Karmel van de Watering-zoon levert 280.000 euro op

Op de veiling Woodland's International Sales, een initiatief Niels Bruynseels, Stijn van Campenhout, Nick van Turnhout en Nick Vrins was Quilano van de D&D Hoeve (Karmel van de Watering x Uzi) de absolute veilingtopper. De vijfjarige bij het AES goedgekeurde hengst werd voor 280.000 euro afgeslagen aan de familie Putters.

Daarnaast bracht nog een paard meer dan twee ton op. Dat was de vierjarige Rob Roy van de Bisschop (Di Cantero van ter Hulst x Jenson van’t Meulenhof). Deze bij Zangersheide goedgekeurde hengst leverde 220.000 euro op en blijft ook in België. Het derde geld werd betaald voor de vijfjarige BWP-hengst Vivanabis PS (Vivant van de Heffinck x Canabis Z), die in 2019 bij PS Online voor 60.000 euro werd geveild. Nu gaat hij voor 155.000 euro naar Denemarken.

Duurste merrie

Duurste merrie was de zesjarige Scarlett (Stolzenberg x Lambourghini Diablo). Zij kwam voor 145.000 euro in handen van Franse kopers.

Embryo’s

Van de negen aangeboden embryo’s leverde een embryo uit de moederlijn van Casall ASK het meeste geld op. Dit vrouwelijk gesekst embryo werd afgeslagen voor 19.000 euro. Voor een embryo van Chacco Blue uit de 1,60 m. springende merrie Ode des Roches werd door een Belgische koper 18.000 euro betaald.

Bron: Horses.nl