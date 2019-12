Kroonmerrie Sjieke van de Klei topper op Kerstveiling

Met 25.000 euro was Kroonmerrie Sjieke van de Klei (Beart 411 x Tsjalke 397) de topper van de Kerstveiling op zaterdagavond 21 december in Manege Bartels in Mariënheem.

Op de drukbezochte veiling was de tweede hoogste prijs met 24.000 euro voor Rymer K.V. Ster Sport (Fabe 348x Onne 367), die Z1-geklasseerd is in de dressuur en net als Sjieke uit stam 25 komt.

Bij de jongere paarden was de topprijs 21.500 euro voor de 2,5-jarige Floor van de Egberdina Hoeve (Omer 493 x Feitse 293) die met veel schakelend vermogen door de ring draafde. De ruim 3,5-jarige hengsten Ate fan ‘e Hameren (Jehannes 484 x Loadewy 431) en de voor de Friesian Talent Cup finale geselecteerde Arne Marije (Maurits 437 x Rindert 406) werden afgeslagen op 16.500 euro. Datzelfde bedrag was ook het laatste bod op Thorren van de Demro Stables (Thorben 466 x Maiko 373), de halfbroer van Elias 494.

Drachtige Stermerries aan de prijs

De drachtige Stermerries die op de veiling verschenen gingen gemakkelijk voor meer dan 10.000 euro van de hand. Anke Meike fan Bangazathe (Jehannes 484 x Wopke 403) en drachtig van Jouwe 485 haalde 13.500 euro. Het duurste in 2019 geboren veulen was de nummer één van de catalogus: Liefke vd Oude Kleefsebaan (Tiede 501 x Uldrik 457). Ze verruilde voor 10.500 euro van eigenaar.

Bron: Phryso