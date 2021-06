Kwaliteitsvolle springveulens en embryo’s bij Paardenveilingonline.com

Dit is je kans om een fantastisch springveulen of een genetisch interessant embryo aan te schaffen bij Paardenveilingonline.com. De vierde editie van Paardenveilingonline.com in 2021 is woensdag van start gegaan. We zitten nu volop in het veulenseizoen, in deze veiling hebben Niels Mulder en Alwin Scholten dan ook een fantastische collectie van 24 goed gefokte en zeer kwaliteitsvolle springveulens en tien zeer beloftevolle embryo's samengesteld.

Er is weer streng geselecteerd op kwaliteit en ook foktechnisch is het niveau hoog. Voor de toekomst is veel kwaliteit te vinden als sportpaard, toekomstig fokmerrie of opfokwaardige hengst voor de hengstenkeuring. Bekijk hier de gehele collectie. Let op: de veiling loopt af op zaterdag 26 juni vanaf 20.00 uur!

Olympische topverervers

De lat bij de springveulens ligt erg hoog. We zien bij de veulens veel bewezen hengsten terug in de pedigree. Zo zijn bijvoorbeeld twee Olympische top verervers, Verdi TN en Cornet Obolensky, samen gebracht in een zeer chique merrieveulen. Van Zirocco Blue VDL is een fantastisch hengstveulen met een mega galoppade opgenomen. Hij komt uit de halfzus van Grand Prix-paard Fieldmaster (v. Numero Uno). Verder zien we onder andere de tophengsten Arezzo VDL, Mylord Carthago, Inaico VDL, Hardrock Z en Grandorado TN als vaderdieren.

Genetisch interessant

In de collectie zijn tien zeer beloftevolle en genetisch zeer interessante embryo’s opgenomen. Van Chacco-Blue is er onder andere een embryo uit de 1.60-merrie Tinkabell 12 (v. Casco). Verder onder andere embryo’s van bewezen hengsten als Comme il Faut, Cornet Obolensky en Baloubet du Rouet. Ook de ingeplante embryo van Diamant de Semilly uit Centika, de zus van twee Grand Prix-paarden, is een aanwinst voor de toekomst.

Registeren

Om mee te kunnen bieden dient u zich eerst te registreren. Dat kan heel eenvoudig en gratis via de registratiepagina op de website van Paardenveilingonline.com. De veiling loopt af op zaterdag 26 juni vanaf 20.00 uur. Dit is uw kans om kwaliteit en talent aan te schaffen tegen een realistische prijs!

Uniek platform

Paardenveilingonline.com biedt fokkers een uniek platform om hun fokproducten te presenteren aan geïnteresseerde klanten vanuit de hele wereld. ”Ons doel is om fokkers en kopers op een toegankelijke en betaalbare manier samen te brengen. Op deze manier helpen we de fokkers met hun afzet en onze klanten aan een kwalitatief goed springpaard, veulen, fokmerrie of embryo tegen marktconforme en realistische prijzen.”

Bekijk hier de gehele collectie van de vierde veiling

