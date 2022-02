KWPN Broodmare & Embryo Auction: Collectie online

Van 11 tot en met 14 februari kan er geboden worden op één van de fokmerries of embryo’s in de KWPN Broodmare & Embryo Auction. De collectie bestaat uit negen spring- en elf dressuurmerries, die allen komend seizoen een veulen verwachten, en drie interessant gefokte embryo’s. Deze veiling biedt een uitgelezen kans om het fokkerijseizoen ijzersterk te beginnen.

Het is alweer de vijfde KWPN Online Broodmare & Embryo Auction en uit voorgaande edities blijkt dat er goede interesse vanuit binnen- en buitenland is voor dit kaliber merries en ongeboren veulens. Ook deze collectie bevat weer waardevol genetisch materiaal, waarmee fokkers een flinke stap vooruit kunnen maken.

Halfzus van wereldkampioen Kjento

In de dressuurrichting trekt bijvoorbeeld de merrie Habiana V.O.D., die drachtig is van Desperado, de aandacht. Deze dochter van de kersverse keurhengst Bretton Woods is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Kjento (v.Negro), die in 2021 tot wereldkampioen gekroond werd, de eveneens bij het KWPN-goedgekeurde hengst Mowgli V.O.D. (v.Desperado) alsmede de twee NMK-kampioenen Heliana V.O.D. (v.Davino V.O.D.) en Niana V.O.D. (v.Desperado). De te veilen Bordeaux-dochter Farah heeft zich in de sport al tot op ZZ-Licht-niveau bewezen, komt uit een goede sportstam en is drachtig van de Lichte Tour-hengst In Style. In de pedigree van de vijfjarige Miss Ebria L is de goed verervende Lichte Tour-hengst Geniaal gekoppeld aan een halfzus van de internationale Grand Prix-hengst Blue Hors Don Olymbrio en daarmee vertegenwoordigt ze een vooraanstaande dressuurfamilie. En wat te denken van de Ferdinand-dochter Larieta Texel, wiens halfbroer High-Five Texel (v.Sorento) startgerechtigd is in de Grand Prix en daarmee ook uit een bewezen sportstam komt.

Olympische familieleden

Ook voor de springpaardenfokkers is het opletten geblazen. Zo kan de Zirocco Blue VDL-dochter Elinn, gefokt uit een halfzus van onder meer de Grand Prix-paarden Dolinn (Harrie Smolders) en Terrific (John Anderson), van grote waarde gaan zijn. Deze goed geteste elite sport-merrie heeft zelf op 1.30m-niveau gesprongen en brengt van moederszijde ook het waardevolle bloed van Heartbreaker en Lux in. Elinn is drachtig van de beloftevolle Lambada Shake AG. De Heathrow-dochter Lassina is gefokt uit een halfzus van Vincent Voorn’s olympische springpaard Alpapillon Armani en is dragend van de talentvolle Mattias. Ook interessant is onder meer de vierjarige Haylord, een rechtstreekse dochter van voormalig wereldranglijstleider Halifax van het Kluizebos uit een sterke Holsteiner stam. Een bewezen fokmerrie is de op haar eerste drie nakomelingen al prestatie verklaarde Vaillant-dochter Cinderella B, die dragend is van de KWPN-erkende Grand Prix-hengst Aristoteles V.

Hoogwaardige embryo’s

Tot en met 14 februari kan er ook geboden worden op drie embryo’s. Een mooie kans biedt het Comme Il Faut-embryo uit de genetisch hoogwaardige Gamine de la Pomme. Grootmoeder Duchesse de la Pomme presteerde op 1.50m-niveau en leverde al drie internationale springpaarden waaronder twee op 1.60m-niveau bewezen nakomelingen. Ook wordt er een Chacco-Blue embryo aangeboden uit de internationaal 1.35m-geklasseerde merrie Go Dence, die een voortreffelijke sportstam vertegenwoordigt. Voor de dressuurfans is het So Perfect-embryo uit de genetisch interessante Lichte Tour-merrie Dendy heel interessant. Dit embryo gaat in de tweede generatie terug op de bekende merrie Endy, die onder meer het internationale Grand Prix-paard Broere Karmijn (v.Damiro) van Kirsten Beckers, het Lichte Tour-paard Zendy (v.Jazz) en de NMK-kampioene Andy (v.Jazz) leverde.

Meer informatie

De collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 11 februari kan er online geboden worden op de fokmerries en embryo’s uit deze collectie. Daarvoor dient er zich vooraf gratis te registreren als bieder en op maandag 14 februari vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511 of kunt u bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.

Bron: Persbericht