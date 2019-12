KWPN gaat fokmerries en embryo’s veilen

Het KWPN veilde al veulens online en dit jaar voor het eerst ook hengsten. Vanaf 10 februari gaat het KWPN ook drachtige fokmerries en embryo's veilen.

Voorwaarde is dat de merries dragend zijn van een interessante hengst én dat zij zelf genetisch goed in elkaar steken. Daarnaast wordt de veilingcollectie aangevuld met enkele genetisch zeer interessante embryo’s. Afgelopen zomer werden er al twee embryo’s succesvol online verkocht en blijken een hele mooie toevoeging aan de online veilingen.

Goed materiaal uitgangspunt

“De vooruitstrevende fokker én de nieuwe generatie fokkers, beseft zich heel goed dat zij met goed merriemateriaal moeten starten. De kosten om een paard op te fokken en te laten trainen zijn hoog, maar of je nu een paard met normale kwaliteiten in training zet of een beter paard, dat maakt qua kosten niets uit. Daarnaast zijn er verschillende KWPN-leden die fokken met merries uit bewezen merriestammen, maar willen inkrimpen in verband met hun leeftijd of overcompleet zijn. Hoe mooi is het dan dat we deze fokker ook met deze afzet kunnen ondersteunen”, licht Wim Versteeg enthousiast het nieuwe initiatief toe.

Bron: Horses.nl/KWPN