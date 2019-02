KWPN-hengst For Gribaldi geruind en in EDS-veiling

De negenjarige KWPN-goedgekeurde For Gribaldi (Gribaldi x Michelangelo) gaat al een tijdje als ruin door het leven en wordt door eigenaren Joop van Uytert en Ab Barneveld geveild in de komende Excellent Dressage Sales. De door Barneveld uit Kladaula gefokte zoon van Gribaldi maakte met Dinja van Liere afgelopen najaar zijn debuut in de Lichte Tour en scoorde bijna 70 procent bij dat debuut. Inmiddels heeft de negenjarige ruin een groot deel van de Zware Tour-oefeningen onder de knie.

For Gribaldi, de volle broer van de indrukwekkende merrie Daula II, werd in het najaar van 2013 goedgekeurd met een dikke totaalscore van 85 punten. Heel populair bij de fokkers werd hij nooit: in totaal zijn er tot en met 2018 139 nakomelingen van hem geregistreerd bij het KWPN

Bron: Horses.nl