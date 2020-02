KWPN-hengst Johnny Cash ook onder EDS-hamer

Naast de KWPN-verrichtingstopper Knock Out (v. Ebony) en de Gelderse hengst Floris BS (v. Negro) zal ook de KWPN-goedgekeurde hengst Johnny Cash (v. Bon Bravour) worden geveild op de Excellent Dressage Sales.

Johnny Cash is een nakomeling van de hengst Bon Bravour, die geregeld zijn veel belovende kwaliteiten laat zien onder Anky van Grunsven. Bon Bravour had drie hengsten goedgekeurd bij het KWPN. Inmiddels is Gallandro geruind. Zijn één jaar oudere halfbroer Iconic B wordt uitgebracht door Joyce Lenaerts en liep een mooie presentatie op de KWPN hengstenkeuring.

Carrière

Johnny Cash liep onder afgelopen seizoen onder Theo Hanzon in de hengstencompetitie naar scores van respectievelijk 77 en 70 punten. In 2019 liet Johnny Cash zijn nakomelingen zien. Hij had dat jaar een nafok van 42 nakomelingen.

Nog meer hengsten

Naast deze KWPN-goedgekeurde hengsten wordt ook de tweede bezichtigingshengst van het KWPN, maar wel bij Mecklenburg goedgekeurde Macaron U.S. (v. Morricone I) geveild. Daarnaast ook de tweede bezichtigingshengst Mr. Jones (v. Franklin). Ook de aangewezen hengst Main Stream (v. Total U.S.) komt onder de veilinghamer.

Bron: Horses.nl