Laatst uren om een Xmas Deal te scoren

De Xmas Deals-collectie loopt ten einde op HorseDeals.auction. Plaats dus nog snel je bod op één van de embryo's, rietjes of de fokmerrie A Capitola-S!

A Capitola-S (v. Carolus II) is nu reeds moeder van twee 1.60m-paarden en daarnaast laten enkele jonge nakomelingen veelbelovende dingen zien. Op 1.60 lopen Faquitol-S en Eldorado S, deze laatste deed dit met Jeroen Dubbeldam in het zadel. Een unieke kans om uw fokkerij nog vlak voor het nieuwe jaar een extra boost te geven!

Embryo’s

Bij de negen embryo’s zijn er drie reeds ingeplant in de draagmoeder waarvan o.a. de combinatie Epleaser x Cartagena Indias Ecaussinnes. Cartagena is een halfzus van maar liefst drie 1m60-paarden én ze is de moeder van niemand minder dan Manchester van ’t Paradijs.

Het te verwachten veulen uit Emerald x Iliana van Klapscheut heeft een overvloed aan 1m60-genen door zich vloeien. Iliana is een dochter van Coriana van Klapscheut die op 1.60m niveau heeft gelopen en ze is daarnaast de halfzus van Goriana van Klapscheut (1.60m niveau).

Ogano Sitte

Verder tekenen Chacco Blue en Emerald nog voor het vaderschap van de embryo’s en daarnaast worden ook een 50-tal diepvriesrietjes aangeboden waarbij Ogano Sitte voor het eerst in de collectie zit.

De veiling loopt vanavond af vanaf 20 uur.

Sla dus nog snel je slag voor een kerstcadeau op www.horsedeals.auction

Bron: Persbericht