Laatste uren om te bieden op de April Deals!

De April Deals collectie eindigt vanavond vanaf 20.00 uur op www.horsedeals.auction. Dit zijn dus de laatste uren dat je kan bieden op de vijf exclusieve fokmerries en de meer dan negentig rietjes van tophengsten!

Als we kijken naar de resultaten van de LGCT in Mexico afgelopen weekend zien we een tweede plaats voor Brooklyn Heights en Denis Lynch in de Longines Global Champions Tour Grand Prix.

Wij bieden in deze collectie niemand minder dan de volle zus van Brooklyn aan: Kallgirl de la Pomme! Kallgirl is een dochter van Nabab de Rêve en Cordula de Laubry. Ze heeft verschillende volle zussen en broers die op 1,60m niveau lopen, waaronder Global, Lord de Muze en Brooklyn Heights. In haar moederlijn zien we niet minder dan veertien Grand Prix-springpaarden van 1,40m – 1,60m niveau.

Verder in het aanbod:

Carthana di Magico (Carthago x Lys de Darmen): Carthana is de volle zus van Carthina Z, de moeder van Emerald van’t Ruytershof, Diamanthina van’t Ruytershof en Nixon van’t Meulenhof!

Destinee de la Roque ( Quidam de Revel x Kannan): Destinee is een rechtstreekse dochter van Babbe van ’t Roosakker (1,60m-niveau). Ze is ook de halfzus van Erco van ’t Roosakker (1,60m), Geena van ’t Roosakker (1,55m), Bingo (1,60m), Giorgio (1,60m) en Dulhan de la Roque (1,60m).

Eladina PP (Quidam de revel x Grannus): Eladina PP is een dochter van Quidam de Revel en Ladina, die zelf op 1,60m niveau heeft gelopen. Ze is ook de halfzus van Padinus en Viper Z, een zevenjarige hengst die op 1,45m-niveau actief is met Martin Fuchs.

Faletta SHR (Quaprice Bois Margot x Capitol I): Faletta is een dochter van de volle zus van Indoctro. Ze heeft verschillende halfzussen en -broers die op 1,45m-niveau actief zijn.

Een unieke kans om één van deze uitzonderlijke merrielijnen te reserveren voor uw (sport)stal!

Diepvriesrietjes

Vanzelfsprekend is er opnieuw een ruim aanbod aan diepvriesrietjes beschikbaar, van zowel de beste dressuur- als springhengsten. Op de rietjes gelden geen beperkingen en ze zijn dus vrij voor ICSI. Daarbij zijn Chacco Blue, Conthargos, Total US en Carthago enkele van de vaste hengsten in het aanbod met Kasanova de La Pomme en Valmy de la Lande ditmaal als nieuwkomers!

Vergeet niet om een goede deal te maken!

