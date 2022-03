Laatste uren om te bieden op de March Deals! 

De March Deals-collectie eindigt vanavond vanaf 20.00 uur op www.horsedeals.auction. Dit zijn dus de laatste uren dat je kan bieden op de drie fantastische fokmerries, de acht pre-order embryo’s en de meer dan negentig rietjes van tophengsten!

Leg nu je 2023-veulen vast via pre-order van één van de acht embryo’s!

In het aanbod:

Emerald x Prima Donna van’t Roosakker, uitzonderlijk getalenteerde kleindochter van de wereldberoemde Electra van ’t Roosakker

Chacco Blue x Azuela de Muze, moeder van 1.60m springpaarden Vedet de Muze & Felini de la Pomme

Balou du Reventon x Carthana di Magico Z, de volle zus van Carthina Z (moeder Emerald, Diamanthina, Iliusonata en Nixon)

Chacoon Blue x Destiny de la Roque, dochter van de enige echte Babbe van ’t Roosakker (moeder Erco)

Emerald x Lageena Hero, volle zus van 1.60m springpaarden Jivaro, Kheros en van de wereldkampioen Mystic van ’t Hoogeinde

Emerald x Kallgirl de la Pomme, directe dochter van nummer één merrie van de wereld Cordula de Laubry Heartbreaker x Mademoiselle de Muze, directe dochter van de wereldberoemde Fragance de Chalus

Chacco Blue x Nada van Spieveld, dochter van Tequila van Spieveld en halfzus van de legendarische Echo van’t Spieveld

Een unieke kans om één van deze uitzonderlijke merrielijnen te reserveren voor uw (sport)stal! Op zes weken dracht kan de embryo worden afgehaald of geleverd.

Fokmerrie

Graag meteen zelf starten met fokken? Dan is er in de March Deals ook keuze uit maar liefst drie fokmerries.

Iliana van Klapscheut (Lord Z x Darco) is uit de 1m60 winnares Coriana van Klapscheut en is zo een volle zus van wereldkampioen Koriano van Klapscheut.

(Lord Z x Darco) is uit de 1m60 winnares Coriana van Klapscheut en is zo een volle zus van wereldkampioen Koriano van Klapscheut. Faletta SHR (Quaprice Bois Margot x Capitol I) is geboren uit de volle zus van de topvererver Indoctro.

(Quaprice Bois Margot x Capitol I) is geboren uit de volle zus van de topvererver Indoctro. Sanita van HD (Malito de Reve x Darco) is een kleindochter van niemand minder dan de met Pieter Devos 1m60 springende Candy.

Vanzelfsprekend is er ook opnieuw een ruim aanbod aan diepvriesrietjes beschikbaar, van zowel de beste dressuur- als springhengsten. Op de rietjes gelden geen beperkingen en ze zijn dus vrij voor ICSI. Daarbij zijn Chacco Blue, Conthargos en Total US enkele van de vaste hengsten in het aanbod met Chellano Z ditmaal als nieuwkomer!

Vergeet niet om een goede deal te maken!

De March Deals collectie sluit vanavond om 20.00 uur op www.HorseDeals.auction.