Laatste uren van de November Deals

De November Deals-collectie loopt vanavond vanaf 20.00 uur af op www.HorseDeals.auction. Dit zijn dus de laatste uren om nog te bieden op de twaalf getalenteerde jonge springpaarden, de negen ingeplante embryo’s en de negentig rietjes van tophengsten!

Met Neceline krijgt u de kans om een driejarig topspringpaard aan te kopen dat afstamt van Chacoon Blue, zoon van de legendarische Chacco Blue en waarbij u enkel 1,60m-hengsten terugvindt in de pedigree. De driejarige Nubertha is een nakomeling van Emerald van’t Ruytershof, die we u uiteraard niet meer moeten voorstellen. De moeder van deze getalenteerde hengst is ook de moeder van de 1,60m springende goedgekeurde hengst Dexter R. New Balio is een combinatie van Ibolensky x Lupicor die reeds onder het zadel is en daarbij uitstekende kwaliteiten laat zien! Verder afstammelingen van Berlin, Diamant de Semilly, Carrera VDL,…

Ingeplante embryo’s

De negen aangeboden embryo’s zijn allemaal ingeplant en de veulens zullen zo in 2022 geboren worden. Daarnaast komen ze stuk voor stuk uit 1,60-genen! Minstens één ervan zal een merrieveulen zijn, waarbij Carthago gecombineerd is met de Roosakker-moederlijn. Bekijk ook zeker de embryo’s uit Chacco Blue, uit Ermitage Kalone, uit de halfzus van Mylord Carthago en Bamako de Muze en uit de veelbelovende Mr Cornet de Regor.

Diepvries rietjes

In de November Deals vormen de diepvries rietjes van zowel spring- als dressuurhengsten weer het grootste aantal loten en is naast de vaste toppers zoals Chacco Blue, Conthargos en Total US en o.a. de hengst Pegase van ’t

Ruytershof weer terug van weg geweest in het aanbod.

