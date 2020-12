Laura Quint koopt Goldika in PSI

In het persbericht van de PSI veiling stond ook dat er was verkocht naar Nederland en dat maakte uiteraard nieuwsgierig. Inmiddels is bekend wie er heeft gekocht in Ankum: dressuuramazone Laura Quint (23) kocht de vijfjarige dressuurmerrie Goldika (Goldberg x Lissaro) .

Quint, doet naast het rijden ook flink wat handel (naast dressuurpaarden ook behoorlijk wat pony’s voor het topcircuit), en zag in Goldika een super aanvulling voor haar stal: “Ze past heel erg bij het soort paarden dat mijn cliënten zoeken. Ik heb veel vertrouwen in dit paard en denk dat ze veel potentie heeft voor het hogere werk”, zegt Quint over de aankoop.

Lees ook: